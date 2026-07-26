La Cámara Americana de Comercio aboga por el debido proceso en acciones contra el trabajo forzoso

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) afirmó que las medidas para prevenir y combatir el trabajo forzoso deben aplicarse con transparencia, sustento en evidencia, respeto al debido proceso y seguridad jurídica, al reaccionar al anuncio de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre acciones bajo la Sección 301 y a las medidas adoptadas recientemente por las autoridades dominicanas.

En un comunicado, la organización reiteró su compromiso con la promoción de un comercio responsable, el respeto de los derechos humanos y la erradicación del trabajo forzoso, al considerar que estos elementos fortalecen la confianza, la competitividad y la sostenibilidad del comercio internacional.

La entidad sostuvo que cualquier regulación en esta materia debe implementarse "con transparencia, seguridad jurídica, debido proceso y respeto a los compromisos comerciales internacionales", de forma que se protejan tanto los derechos fundamentales como la competitividad del país.

Asimismo, señaló que la prevención del trabajo forzoso requiere una colaboración permanente entre las autoridades, el sector empresarial y los demás actores de las cadenas de suministro, con el objetivo de identificar riesgos, fortalecer los mecanismos de cumplimiento y promover prácticas empresariales responsables.

Trazabilidad y debida diligencia

La Amchamdr también abogó por fortalecer la trazabilidad, la debida diligencia y la adopción de buenas prácticas que permitan garantizar el cumplimiento de los estándares laborales sin generar incertidumbre ni afectar injustificadamente las operaciones legítimas de comercio e inversión.

Finalmente, la organización indicó que la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la competitividad deben avanzar de manera conjunta para preservar a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión y un socio comercial confiable en los mercados internacionales.

Imposición arancelaria

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a la República Dominicana en la lista de países a los que impuso nuevos aranceles a partir del viernes pasado, por considerar que no han establecido ni aplicado eficazmente una prohibición contra la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

La medida fue anunciada por la Administración del presidente Donald Trump a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), luego de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense. La disposición afecta a 60 países.

En respuesta, el Gobierno dominicano emitió el Decreto 502-26 horas antes de que los nuevos aranceles entraran en vigor, facultando a la Dirección General de Aduanas para investigar, retener y prohibir la importación de mercancías sobre la que existan indicios de haber sido producidas mediante trabajo forzoso.