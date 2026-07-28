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Empresas de cobranza acuerdan frenar llamadas insistentes y reclamos a personas ajenas a las deudas

Se establecerán guías y capacitaciones para fomentar una gestión de cobro más responsable y humanizada

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    Empresas de cobranza acuerdan frenar llamadas insistentes y reclamos a personas ajenas a las deudas
    El presidente de COB-RD, Francisco del Carpio y el director ejecutivo de Pro-Consumidor, Eddy Alcántara. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor) y la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD) firmaron este martes un acuerdo para establecer mejores prácticas en los procesos de gestión de cobros compulsivos y judiciales, con el objetivo de garantizar que se realicen respetando los derechos de los ciudadanos.

    Mediante el convenio, las empresas dedicadas a la gestión de cobros agrupadas en COB-RD se comprometieron a detener las reclamaciones de deudas contra personas que no tienen responsabilidad sobre las obligaciones financieras, así como evitar llamadas insistentes y consideradas molestas por los consumidores.

    El director ejecutivo de Pro-Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que el acuerdo busca establecer reglas claras para que las gestiones de cobro se desarrollen conforme a la ley, permitiendo a los acreedores reclamar sus derechos sin afectar a terceros ajenos a las deudas.

    "Quienes tengan obligaciones financieras puedan ser requeridos conforme a la normativa, pero sin trasladar las consecuencias de esas deudas a personas que no forman parte de los compromisos asumidos", indicó Alcántara.

    El funcionario señaló que las empresas de cobranza deberán actuar dentro del marco legal y preservar la integridad y la dignidad de las personas sometidas a procesos de cobro.

    Regulación de embargos

    El acuerdo también establece criterios para la aplicación de embargos retentivos, los cuales deberán realizarse conforme a los procedimientos establecidos por las normas nacionales.

    Como referencia, las partes acordaron que el número de embargos retentivos realizados en un mismo acto y relacionados con una misma medida no deberá superar las diez personas deudoras.

    Pro-Consumidor manifestó su preferencia por que estos procesos sean tramitados de manera individual para cada deudor y exhortó a los actores del sector a valorar la incorporación progresiva de este criterio en sus políticas internas.

    COB-RD indicó que analizará técnicamente la propuesta y promoverá el diálogo entre sus miembros para evaluar su aplicación dentro de la normativa vigente.

    Guías y capacitación

    El convenio contempla la elaboración de guías de buenas prácticas, protocolos y lineamientos de conducta para impulsar una gestión de cobro más responsable y humanizada, que puedan ser adoptados por entidades financieras, empresas de cobranza, compradores de cartera y despachos legales.

    Además, Pro-Consumidor y COB-RD desarrollarán programas de capacitación para el personal encargado de las gestiones de cobro y atención al cliente, así como iniciativas tecnológicas que permitan mejorar el seguimiento de los procesos y detectar prácticas inadecuadas.

    También acordaron impulsar campañas de educación dirigidas a consumidores y proveedores para fomentar una cultura de pago responsable y una relación más transparente entre las partes.

    El convenio establece que el uso de llamadas automatizadas, inteligencia artificial, mensajería instantánea, correos electrónicos y otras herramientas tecnológicas deberá ajustarse a las normas de protección al consumidor y a las disposiciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

    Para dar seguimiento a los compromisos asumidos, ambas entidades crearán una Mesa Técnica que se encargará de evaluar la implementación del acuerdo, proponer nuevas acciones, identificar buenas prácticas y canalizar informaciones o quejas relacionadas con posibles incumplimientos.

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