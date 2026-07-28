Adozona y cámaras de comercio de Carolina del Norte acuerdan impulsar relaciones bilaterales

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) suscribió memorandos de entendimiento con la Cámara de Comercio de Carolina del Norte y la Hispana de Comercio de Carolina del Norte, con el propósito de fortalecer la cooperación institucional e impulsar la inversión, el comercio y el desarrollo empresarial entre ambos mercados.

Como parte de la alianza, las instituciones promoverán iniciativas para que empresas estadounidenses y compañías instaladas en las zonas francas del país aprovechen las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, contribuyendo a impulsar la inversión extranjera directa, incrementar las exportaciones y fortalecer el intercambio comercial bilateral.

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Los acuerdos, suscritos en el DR Trade & Investment Roadshow, establecen un marco de colaboración para fomentar el intercambio de información, fortalecer el apoyo mutuo entre las instituciones y el desarrollo de iniciativas conjuntas que contribuyan al crecimiento económico del país y de Carolina del Norte.

Entre las principales líneas de cooperación contempladas en los memorandos se encuentran el intercambio de información económica y comercial de alto valor, el desarrollo de plataformas para la promoción de oportunidades de negocios, la elaboración de un plan de trabajo conjunto orientado a atraer inversiones y fortalecer el comercio, así como la organización de programas de capacitación, misiones comerciales, eventos empresariales, exposiciones y otras iniciativas de interés para ambas partes.

Asimismo, se busca fortalecer la articulación entre el sector privado, la academia y las instituciones gubernamentales, con el objetivo de impulsar sectores estratégicos tanto para Carolina del Norte como para la República Dominicana, generando un entorno favorable para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión y colaboración empresarial.

Socio confiable

Al referirse a la importancia de estas alianzas, Claudia Pellerano, presidenta de Adozona, afirmó que "este acuerdo representa un paso estratégico para seguir fortaleciendo los vínculos comerciales entre la República Dominicana y Estados Unidos. A través de estas alianzas ampliamos las oportunidades para atraer nuevas inversiones, promover el crecimiento de nuestras zonas francas y consolidar al país como un socio confiable y competitivo para los negocios en la región".

Los memorandos fueron suscritos por la titular de Adozona, Gary Salamido, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Carolina del Norte, y Loretta Patterson, de la Cámara Hispana de Comercio de Carolina del Norte.

La firma representa un paso significativo en la consolidación de las relaciones económicas entre ambas regiones y reafirma el compromiso de Adozona de continuar promoviendo alianzas internacionales que fortalezcan la competitividad de las zonas francas local y amplíen las oportunidades para las empresas que operan en el país, según indica una nota de prensa.

El DR Trade & Investment Roadshow, iniciativa de la Embajada de República Dominicana en Estados Unidos, reunió a representantes del sector público y privado, inversionistas y líderes empresariales de ambos países, reafirmándose como un espacio para promover iniciativas que impulsan el comercio, la inversión y el desarrollo económico sostenible entre ambos países.