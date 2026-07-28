Pacific Credit Rating mejora las calificaciones y perspectiva de empresas del Grupo Estrella

Pacific Credit Rating elevó las calificaciones de riesgo de Ingeniería Estrella y Consorcio Minero Dominicano, además de mejorar la perspectiva de Acero Estrella, tras valorar el fortalecimiento de su desempeño financiero, adecuados niveles de rentabilidad y una estrategia de crecimiento que ha impulsado sus operaciones en la República Dominicana y la región.

Como parte de esta evaluación, Consorcio Minero Dominicano aumentó su calificación de AA a AA+, mientras que Ingeniería Estrella pasó de A+ a AA-, ambas con perspectiva Estable. Por su parte, Acero Estrella mantuvo su calificación de A+, mejorando su perspectiva de Estable a Positiva. Todas las calificaciones se mantienen dentro de la categoría de grado de inversión.

La mejora representa un nuevo hito para las empresas del Grupo Estrella y da continuidad a una década de avances en sus calificaciones de solvencia, reflejo del fortalecimiento de su gestión empresarial. Esta evolución ha estado respaldada por el crecimiento de las utilidades, adecuados niveles de liquidez y cobertura, según precisa una nota de prensa.

Expansión geográfica

En sus informes, Pacific Credit Rating destacó la expansión geográfica de las empresas como un factor que fortalece su crecimiento sostenible, así como "una sólida estructura de gobierno corporativo y el desarrollo de iniciativas de responsabilidad social", elementos ,que junto a sus operaciones, respaldan su capacidad de cumplir sus compromisos financieros e impulsar la generación de valor desde el sector construcción.

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Con 43 años de trayectoria, Grupo Estrella ha consolidado una plataforma empresarial con presencia en más de 15 países y un capital humano de más de 6,000 colaboradores directos. A través de sus empresas desarrolla obras de impacto, además de producir y comercializar cemento, concreto, agregados, varillas corrugadas, estructuras metálicas y laminados planos.

Con esta actualización, Pacific Credit Rating reafirma la solidez del Grupo Estrella, al destacar un modelo de negocio orientado a contribuir al desarrollo de la República Dominicana y la región.