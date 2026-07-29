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Qik Banco Digital Dominicano
Qik Banco Digital Dominicano

Reconocen a Qik Banco Digital por el uso de la IA para transformar la experiencia de sus clientes

Grullón afirma en la entidad ven la inteligencia artificial como un mecanismo para ofrecer experiencias más simples, personalizadas y relevantes a sus usuarios

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    Reconocen a Qik Banco Digital por el uso de la IA para transformar la experiencia de sus clientes
    Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo de Qik. (FUENTE EXTERNA)

    Qik Banco Digital Dominicano, filial de Grupo Popular y primer neobanco del país, fue reconocido por la revista Global Finance con el premio Best Fintech AI, en la segunda edición de los AI in Finance Awards 2026, por el uso estratégico de inteligencia artificial (IA) para ofrecer una mejor experiencia a sus clientes.

    • "En Qik Banco Digital vemos la inteligencia artificial como una oportunidad para ofrecer experiencias más simples, personalizadas y relevantes para nuestros clientes. Nos permite evolucionar hacia un verdadero copiloto financiero, capaz de acompañar a las personas con mayor contexto y oportunidad en sus decisiones", expresó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la entidad.

    Agregó que "en Qik estamos convencidos de que la innovación solo genera valor cuando fortalece la confianza, por lo que impulsamos el desarrollo de la IA con transparencia, una sólida gobernanza y supervisión humana".

    Los premios

    Los AI in Finance Awards reconocen a las organizaciones que impulsan la innovación en el sector financiero mediante la implementación de soluciones de inteligencia artificial

    Los ganadores fueron seleccionados por un panel internacional de expertos de CGI, firma global de consultoría en tecnologías de la información y negocios, líder en la implementación responsable de inteligencia artificial, mientras que la elección final estuvo a cargo del equipo editorial de Global Finance, según detalla una nota de prensa. 

    La IA forma parte del modelo operativo de Qik, desde la evaluación y aprobación de productos financieros en cuestión de minutos hasta la atención personalizada a través de su asistente virtual, esta tecnología permite que los clientes accedan a servicios de forma más rápida, simple y conveniente, manteniendo altos estándares de seguridad y eficiencia.

    De manera específica, esta tecnología permite completar determinados procesos de evaluación y aprobación en cuestión de minutos, así como ofrecer respuestas y servicios adaptados a las necesidades de cada cliente.

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