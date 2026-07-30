Las exportaciones dominicanas de zonas francas hacia Haití caen un 28 % en el primer semestre

Un camión cargado de mercancía transita por una de las puertas fronteriza entre ambos países. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las exportaciones de zonas francas de la República Dominicana hacia Haití cayeron un 28.5 % durante el primer semestre de 2026, con los productos de origen textil sufriendo la mayor reducción, aunque ese descenso fue contrarrestado por las ventas del régimen nacional, que creció un 39.4 %.

La baja en las ventas al mercado haitiano por parte de las zonas francas locales es atribuida a la situación de inestabilidad que sufre el vecino país, a juicio del ministro de Industria, Comercio y Mipymyes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón.

La caída estuvo impulsada por las exportaciones de t-shirts y camisetas interiores (-36.2 %), otros tejidos de algodón (-57.3 %); los trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil (-28.9 %), y los tejidos de algodón de peso superior a 200 gramos por metro cuadrado (-46.2 %), de acuerdo con los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA).

En términos absolutos, las exportaciones de zonas francas hacia el vecino país sumaron 99.1 millones de dólares en los primeros seis meses de este año, un monto que implica una reducción de 39.6 millones con relación al período enero-junio de 205.

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"El problema de las exportaciones a Haití es que en ese país hay problemas de seguridad que no son predecibles. El mercado en Haití actualmente es volátil, no tiene mucho que ver con HOPE/HELP, simplemente amaneces un día con una región del país por la que no se puede pasar", explicó Sanz Lovatón.

El funcionario afirmó que hasta que en el vecino país no haya un proceso viable de Gobierno y comercio "estaremos viendo estos vaivienes", aunque aclaró que estas reducciones son cíclicas.

En cambio, productos de zonas francas como el tabaco, artículos confeccionados, los tejidos de algodón de peso inferior o igual a 200 gramos por metro cuadrado y las etiquetas de todas clases: de papel o cartón, incluso impresas, lograron crecimientos de entre un 17.3 % y 12,675 % durante el primer semestre de 2026 e igual período del año pasado.

Las nacionales crecen un 39 %

En cambio, las exportaciones nacionales hacia Haití lograron contrarrestar la caída sufrida por las de zonas francas, registrando una expansión de 39.4 % entre enero y junio de este año, según los datos de la DGA.

La venta de productos al vecino país, pertenecientes a ese régimen, alcanzaron los 521.7 millones de dólares, un aumento de 147.4 millones con relación el primer semestre del año anterior.

En términos absolutos, los artículos vinculados a la construcción: las barras de hierro y el cemento fueron los que mayor aporte realizaron al crecimiento de las exportaciones nacionales hacia Haití, con 41.4 millones de dólares y 19.2 millones, respectivamente.

El aceite de palma y sus fracciones (13.9 millones de dólares), preparaciones para salsas y salsas preparadas (7.8 millones), artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas (7.3 millones), harina de trigo o de morcajo (6.2 millones) figuran entre los productos nacionales que más se enviaron hacia el citado país entre enero y junio pasado.