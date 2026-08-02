Expo Vega Real 2026 concluye con acuerdos comerciales y ventas durante su trigésima edición

La trigésima edición de Expo Vega Real 2026 concluyó con la participación de empresas de distintos sectores, acuerdos comerciales y ventas de productos y servicios, según informaron los organizadores del evento.

La feria, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, estuvo dedicada al Ministerio de Deportes y Recreación, bajo la gestión del actual ministro, Kelvin Cruz.

Durante la actividad participaron más de 150 empresas e instituciones públicas, con exhibiciones comerciales, actividades deportivas, charlas y espacios dirigidos a diferentes sectores de la población.

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, Odil Morilla, agradeció el respaldo recibido de empresas participantes, patrocinadores y visitantes durante la jornada.

"Nos sentimos muy agradecidos de este gran respaldo. Llegar a treinta años con un montaje de este nivel habla de la confianza de las empresas y de todos los participantes", expresó Morilla.

De acuerdo con los organizadores, entre los sectores con mayor movimiento comercial durante la feria estuvieron consumo masivo, inmobiliario, bancario, ganadero y automotriz.

Actividades culturales y deportivas

Como parte del programa se realizaron torneos deportivos de pádel, baloncesto, ajedrez, voleibol, judo y dominó, además de la carrera 5K Glow Runner, cuyos fondos fueron destinados a la Fundación Dios Me Hizo Bella, entidad que trabaja con mujeres sobrevivientes de cáncer de mama.

La feria también incluyó la participación de la Orquesta Juvenil del Colegio Eugenio María de Hostos, que ofreció una presentación musical durante el evento.

La inauguración de Expo Vega Real 2026 contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ocasión en la que Odil Morilla solicitó a las autoridades la realización de un Consejo de Gobierno en La Vega para abordar las prioridades de la provincia.

En esta edición, la presidencia de la feria estuvo a cargo de la empresaria Icelsa García, CEO de Heriberto Holding Group.

La actividad tuvo como lema "El corazón deportivo y comercial del país, late en La Vega", y desarrolló además un ciclo de charlas con la participación de la comunicadora Pamela Sued, Juan Roberto Musa y la psicóloga Melissa Pol.

Los organizadores indicaron que Expo Vega Real busca propiciar encuentros empresariales, generación de clientes potenciales y acuerdos comerciales entre los participantes.