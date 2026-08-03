Materias primas y carga tributaria presionan la competitividad de la industria dominicana

Empleados de una zona franca. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

El costo de las materias primas fue el principal factor que restó competitividad a la industria dominicana durante el segundo trimestre de 2026, con una incidencia de 21 %, informó la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

En segundo lugar se ubicó la competencia desleal, con un 16 %, posición que mantiene por segundo trimestre consecutivo. La carga tributaria pasó del décimo al tercer lugar, al alcanzar una incidencia de 14 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/grafico-ranking-industrial-segundo-trimestre-2026-d51f27b0.jpg Evolución de los principales factores que afectan la competitividad abril-junio 2023 a abril-junio 2026 (FUENTE EXTERNA)

En conjunto, estos tres factores representaron el 51 % de las principales dificultades señaladas por las empresas industriales, lo que, según la AIRD, refleja una combinación de presiones relacionadas con los costos de producción, las condiciones del mercado y las obligaciones fiscales.

En un segundo grupo aparecen el bajo nivel de actividad económica, con una incidencia de 12 %; la competencia de productos importados, con 8 %, y los precios de los combustibles, con 6 %.

Resultados de la encuesta AIRD

La organización empresarial señaló que estos resultados muestran que parte de las presiones sobre la industria también proviene de factores externos a la economía dominicana, especialmente los vinculados con los precios internacionales de insumos y combustibles.

La Encuesta de Coyuntura Industrial de la AIRD evalúa trimestralmente 15 factores considerados determinantes para la competitividad de la industria nacional.

El levantamiento correspondiente al período abril-junio de 2026 ordenó estos elementos según el nivel de incidencia reportado por las empresas consultadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/cuadro-resultados-incidencias-por-factor-segundo-trimestre-2026-1-5b886aa0.jpg Resultados incidencia en la competencia por factor abril-junio 2026 (FUENTE EXTERNA)