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Costos de materias primas
Costos de materias primas

Materias primas y carga tributaria presionan la competitividad de la industria dominicana

Le sigue la competencia desleal y la carga tributaria

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    Materias primas y carga tributaria presionan la competitividad de la industria dominicana
    Empleados de una zona franca. (DIARIO LIBRE / ARCHIVO)

    El costo de las materias primas fue el principal factor que restó competitividad a la industria dominicana durante el segundo trimestre de 2026, con una incidencia de 21 %, informó la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

    En segundo lugar se ubicó la competencia desleal, con un 16 %, posición que mantiene por segundo trimestre consecutivo. La carga tributaria pasó del décimo al tercer lugar, al alcanzar una incidencia de 14 %.

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    Infografía
    Evolución de los principales factores que afectan la competitividad abril-junio 2023 a abril-junio 2026 (FUENTE EXTERNA)

    En conjunto, estos tres factores representaron el 51 % de las principales dificultades señaladas por las empresas industriales, lo que, según la AIRD, refleja una combinación de presiones relacionadas con los costos de producción, las condiciones del mercado y las obligaciones fiscales.

    En un segundo grupo aparecen el bajo nivel de actividad económica, con una incidencia de 12 %; la competencia de productos importados, con 8 %, y los precios de los combustibles, con 6 %.

    Resultados de la encuesta AIRD

    RELACIONADAS

    La organización empresarial señaló que estos resultados muestran que parte de las presiones sobre la industria también proviene de factores externos a la economía dominicana, especialmente los vinculados con los precios internacionales de insumos y combustibles.

    La Encuesta de Coyuntura Industrial de la AIRD evalúa trimestralmente 15 factores considerados determinantes para la competitividad de la industria nacional.

    El levantamiento correspondiente al período abril-junio de 2026 ordenó estos elementos según el nivel de incidencia reportado por las empresas consultadas.

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    Infografía
    Resultados incidencia en la competencia por factor abril-junio 2026 (FUENTE EXTERNA)
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