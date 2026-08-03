Materias primas y carga tributaria presionan la competitividad de la industria dominicana
Le sigue la competencia desleal y la carga tributaria
El costo de las materias primas fue el principal factor que restó competitividad a la industria dominicana durante el segundo trimestre de 2026, con una incidencia de 21 %, informó la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
En segundo lugar se ubicó la competencia desleal, con un 16 %, posición que mantiene por segundo trimestre consecutivo. La carga tributaria pasó del décimo al tercer lugar, al alcanzar una incidencia de 14 %.
En conjunto, estos tres factores representaron el 51 % de las principales dificultades señaladas por las empresas industriales, lo que, según la AIRD, refleja una combinación de presiones relacionadas con los costos de producción, las condiciones del mercado y las obligaciones fiscales.
En un segundo grupo aparecen el bajo nivel de actividad económica, con una incidencia de 12 %; la competencia de productos importados, con 8 %, y los precios de los combustibles, con 6 %.
Resultados de la encuesta AIRD
La organización empresarial señaló que estos resultados muestran que parte de las presiones sobre la industria también proviene de factores externos a la economía dominicana, especialmente los vinculados con los precios internacionales de insumos y combustibles.
La Encuesta de Coyuntura Industrial de la AIRD evalúa trimestralmente 15 factores considerados determinantes para la competitividad de la industria nacional.
El levantamiento correspondiente al período abril-junio de 2026 ordenó estos elementos según el nivel de incidencia reportado por las empresas consultadas.