Gremios empresariales darán seguimiento a la evolución de relaciones con EE. UU.

Entidades empresariales que conforman la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap) acordaron retomar una agenda regional que contemple dar seguimiento a la evolución de las relaciones con Estados Unidos, la integración económica y la facilitación de inversiones.

La reunión estuvo encabezada por el presidente del Conep y presidente pro tempore de Fedepricap, Celso Juan Marranzini, quien señaló que la región atraviesa un momento de transformaciones, marcado por cambios en el comercio internacional, nuevas tensiones geopolíticas, avances tecnológicos y una creciente competencia por atraer inversión y cadenas globales de valor.

En ese contexto, indicó que oportunidades como el nearshoring, la transformación digital y el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro hacen aún más necesaria una mayor coordinación entre las organizaciones empresariales.

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"Necesitamos un espacio donde podamos intercambiar experiencias, identificar posiciones comunes, dar seguimiento a la integración económica, el comercio, la facilitación de inversiones, la evolución de nuestra relación con los Estados Unidos, la educación, el desarrollo del talento, la inteligencia artificial, la transformación tecnológica y la seguridad jurídica, frente al avance de narrativas populistas que debilitan la confianza, las instituciones y el crecimiento económico", expresó Marranzini al dar la bienvenida a sus homólogos centroamericanos.

Participación y solidaridad

En la sesión se destacó la participación de la representación empresarial de Panamá, cuyo acercamiento fortalece el proceso de revitalización de la Federación, al tiempo que se expresó solidaridad con el sector privado de Nicaragua ante las restricciones que han afectado la libertad de empresa y el funcionamiento de sus organizaciones empresariales.

La Asamblea reunió a César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep; Carlos Arias Bouscaryrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de Guatemala; Diego Marroquín, director ejecutivo del Cacif y José Luis Saca, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) de El Salvador.

Además, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); Armando Urtecho López, director ejecutivo del Cohep; Elisa Suárez, pasada presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (Conep Panamá) y Helui Castillo Hung, directora ejecutiva de Fedepricap.