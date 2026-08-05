Canciller destaca oportunidad para ampliar comercio e inversiones entre RD y México

El canciller Roberto Álvarez afirmó este miércoles que República Dominicana y México tienen una oportunidad estratégica para fortalecer sus relaciones comerciales y de inversión, a partir de las capacidades industriales del país azteca y sus plataforma logística y manufacturera desarrolladas.

De acuerdo a un documento de prensa, Álvarez planteó que la transformación del escenario geoeconómico internacional abre espacio para una nueva etapa de integración económica entre ambas naciones, durante una conferencia ofrecida en un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana (Cadomex).

El ministro de Relaciones Exteriores destacó que México cuenta con una sólida base industrial y una amplia red de proveedores, mientras que República Dominicana ha desarrollado sectores manufactureros dinámicos, además de contar con una ubicación estratégica, acceso preferencial a importantes mercados, estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y fortalecimiento institucional.

"La incorporación de insumos, componentes y procesos industriales procedentes de México pueden fortalecer aún más la competitividad de ambos países y ampliar sus posibilidades de atender conjuntamente terceros mercados", afirmó Álvarez.

El canciller también consideró que el nivel de confianza y entendimiento alcanzado entre República Dominicana y México permite ampliar la cooperación hacia nuevas áreas de interés estratégico y enfrentar desafíos regionales comunes, entre ellos el impacto del sargazo.

México, uno de los principales inversionistas en RD

Álvarez destacó que México figura entre los principales países inversionistas en República Dominicana, con una inversión acumulada que supera los 3,000 millones de dólares.

Entre las empresas mexicanas con presencia en el país citó a Claro Dominicana, Bepensa, Sigma Alimentos y The Palace Company.

El funcionario resaltó, además, el papel del sector privado en el fortalecimiento de los vínculos económicos entre las dos naciones. Señaló que son las empresas las que desarrollan proveedores, incorporan innovación y crean relaciones comerciales que posteriormente pueden ser consolidadas por las instituciones.

En ese sentido, exhortó a los empresarios de ambos países a asumir un papel activo en la próxima etapa de las relaciones económicas dominico-mexicanas.

Oportunidades en cadenas de suministro

El presidente de Cadomex, Jesús Cornejo, destacó las posibilidades de ampliar la cooperación bilateral en áreas como comercio, educación, cultura y turismo.

"Existen grandes oportunidades para posicionar a República Dominicana, con el apoyo de México, dentro de las cadenas globales de valor y de suministro, especialmente en los productos y servicios que se exportan hacia Estados Unidos", afirmó Cornejo.

Durante el encuentro, Álvarez respondió preguntas de empresarios y representantes del sector privado sobre las perspectivas del comercio bilateral, el clima de inversión, las oportunidades de negocios y las acciones del Gobierno dominicano para fortalecer la inserción internacional de la economía.

En la actividad también participaron los viceministros de Relaciones Exteriores Francisco Caraballo, Hugo F. Rivera y Opinio Díaz, además de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El encuentro contó igualmente con la presencia del embajador de México en República Dominicana, Carlos Aysa González; el director ejecutivo de Cadomex, Tony Sánchez; miembros de la junta directiva de la organización y representantes de empresas de los sectores financiero, industrial, logístico, comercial, tecnológico y de servicios, así como autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).