Larimar City & Resort proyecta entregar este año sus primeras viviendas en Punta Cana

Representantes del grupo español CLERHP Estructuras, que construye el proyecto Larimar City en Punta Cana. ( FOTO CEDIDA POR CLERHP )

El grupo español CLERHP Estructuras informó que prevé entregar antes de finalizar 2026 las primeras viviendas de Larimar City & Resort, el desarrollo inmobiliario que promueve en Punta Cana y que ha sido presentado como la primera "smart city" de República Dominicana.

La información fue ofrecida por la compañía al conmemorar sus 15 años de operaciones, período durante el cual ha expandido sus actividades desde España hacia mercados como Bolivia, Paraguay, Uruguay y República Dominicana.

El presidente del grupo, Juan Andrés Romero, afirmó que estos 15 años reflejan la evolución alcanzada por la compañía.

"Estos quince años reflejan una evolución basada en el conocimiento, la capacidad de ejecución y la confianza de nuestros accionistas, clientes y colaboradores. Hoy ponemos esa experiencia al servicio de República Dominicana a través de Larimar City & Resort, un proyecto que representa nuestra visión del desarrollo urbano", expresó.

La apuesta por Larimar City

Larimar City & Resort constituye actualmente el principal proyecto de inversión del grupo. El plan contempla una inversión estimada de 600 millones de euros para desarrollar una comunidad que integrará viviendas, comercios, hoteles, áreas deportivas, espacios de ocio y servicios bajo un modelo de ciudad inteligente. La creación de empleos directos e indirectos se estima en hasta 3,000.

Evolución bursátil

La compañía señaló que su condición de empresa que cotiza en mercados bursátiles continúa siendo uno de sus principales elementos diferenciadores. Dijo que desde su incorporación al entonces Mercado Alternativo Bursátil (MAB), hoy BME Growth, ha reforzado de forma continua sus estándares de transparencia y comunicación con el mercado, lo que permitido fortalecer la confianza de una base accionarial integrada por inversionistas de distintos países.

El grupo sostuvo que esa evolución también se ha reflejado en su comportamiento bursátil. Desde el precio de referencia de 1,27 euros por acción, en su salida a bolsa en 2016, CLERHP ha alcanzado máximos históricos de hasta 24 euros por acción.

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