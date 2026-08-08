Senado de EE. UU. aprueba extensión de los programas que benefician industria textil en la frontera

Parque industrial Codevi, donde unas 18,000 de las 26,000 plazas existentes se han beneficiado del programa textil HOPE/HELP. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVERAS )

El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado su versión de la Resolución Continua (Continuing Resolution, CR), que contempla una extensión de tres años de los programas HOPE/HELP, que permiten que los productos textiles fabricados en Haití entren a su mercado sin pagar aranceles.

La información fue ofrecida por Fernando Aníbal Capellán Peralta, presidente de Grupo M, a través de un comunicado publicado en su cuenta de X.

"Este avance asegura la continuidad de estos programas clave para la manufactura y confección en Haití, y fortalece la coproducción y la cadena regional de abastecimiento con la República Dominicana", señaló el empresario en la publicación difundida en nombre de Codevi/Grupo M.

CODEVI / GRUPO M informa:

El Senado de EE.UU. aprobó hoy su versión de la Resolución Continua (CR), que incluye una extensión de 3 años de los programas HOPE/HELP.

Este avance asegura la continuidad de estos programas clave para la manufactura y confección en Haití, y fortalece... — Fernando Anibal Capellan Peralta (@fcapellan1) August 8, 2026

Capellán Peralta indicó que la decisión representa un avance para garantizar la continuidad de estos programas, considerados claves para la industria de manufactura y confección en Haití y para la cadena regional de abastecimiento vinculada a República Dominicana.

Proceso legislativo

La aprobación del Senado no supone todavía la extensión definitiva de los programas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ya aprobó su propia versión de la Resolución Continua, por lo que ambas cámaras deberán conciliar sus respectivos textos. Según explicó Capellán Peralta, ese proceso se producirá después del receso legislativo de agosto.

Codevi/Grupo M mantiene, sin embargo, su objetivo de lograr una extensión por un período mayor. La empresa impulsa una renovación de diez años de los programas HOPE/HELP, al considerar que un horizonte de largo plazo favorecería nuevas inversiones y la creación de empleos.

"Seguimos trabajando por una extensión de 10 años, indispensable para atraer nuevas inversiones, generar empleos y fortalecer la competitividad de la región", afirmó Capellán Peralta.

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