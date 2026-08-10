La nueva terminal del Aeropuerto del Cibao alcanza el 85 % de avance en su estructura

La construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao alcanza un 85 % de ejecución en su estructura y obra gris.

El presidente del Consejo de Administración del aeropuerto, Félix García, informó sobre el avance este lunes durante una supervisión de los trabajos.

El ejecutivo explicó que la ejecución simultánea de las diferentes fases busca mantener el proyecto dentro del cronograma establecido.

De acuerdo con García, una vez concluida la etapa estructural, se procederá con la instalación de los sistemas tecnológicos y operativos, así como con el equipamiento especializado que requiere la nueva terminal.

Detalló que posteriormente las instalaciones serán sometidas a un período de pruebas para comprobar el funcionamiento de los distintos sistemas y servicios antes de su entrada en operación.

"Estamos satisfechos con el avance que exhibe la construcción. Haber completado el 85 % de la estructura y la obra gris nos permite concentrarnos ahora en los trabajos de techado, instalaciones y adecuación de los espacios interiores", señaló García.

Como parte de los preparativos para la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura, García dio a conocer que el Aeropuerto Internacional del Cibao conformó un equipo de transición integrado por representantes de las áreas operativas, administrativas y técnicas.

Dijo que el grupo tendrá la responsabilidad de planificar y coordinar el traslado gradual de las operaciones desde las instalaciones actuales hacia la nueva terminal.

La administración explicó que este proceso será desarrollado por etapas, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios y evitar interrupciones durante el cambio.

García también resaltó la importancia de la supervisión permanente de los trabajos para mantener la coordinación entre las empresas y equipos que intervienen en la construcción.

Mayor capacidad

La nueva terminal está diseñada para duplicar la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional del Cibao, lo que permitirá atender un mayor volumen de pasajeros y fortalecer la conectividad aérea de Santiago y la región Norte.

El proyecto contempla espacios construidos bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad y está concebido para facilitar la incorporación de nuevas aerolíneas y rutas internacionales. La ampliación también busca responder al crecimiento de la demanda de servicios aeroportuarios, así como fortalecer la infraestructura de transporte aéreo que sirve a Santiago y otras provincias del Cibao.