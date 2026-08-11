El Índice Mensual de Actividad Manufacturera se ubicó en 55.5 puntos en julio 2026

Empleados en una industria dominicana. ( DIARIO LIBRE / FOTO DE ARCHIVO. )

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) se ubicó en 55.5 puntos en julio del 2026, una reducción de 1.9 puntos con respecto al mes de junio en que se ubicó en 57.4 puntos. El indicador se mantiene sobre el umbral de 50 correspondiendo a una mayor actividad en relación con el mes anterior.

El IMAM estuvo potencializado por el comportamiento del volumen de ventas que se ubicó en 56.8 puntos; volumen de producción ubicado 59.0; empleo, ubicado en 51.0; inventario de materias primas, ubicado en 51.0; y plazo entregas suplidores ubicado en 54.9.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de julio 2025 a julio 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/cuadro-julio-2025--julio-2026--imam-6d221de0.png Índice Mensual de Actividad Manufacturera ajustado por factor estacional julio 2025- julio 2026 (FUENTE EXTERNA)

Sobre el IMAM

El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad en comparación con el mes anterior, en cambio, resultados menores a 50 indican una menor actividad.

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

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