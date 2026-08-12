Zonas francas alertan que arancel de EE. UU. encarece exportaciones y resta competitividad

Un barco portacontenedores en un puerto. ( DIARIO LIBRE / FOTO DE ARCHIVO )

La imposición de un arancel del 12.5 % por parte de Estados Unidos al sector de zonas francas representa un encarecimiento de los productos dominicanos, con el riesgo de pérdida de competitividad frente a otros orígenes de producción que accesan al mercado estadounidense con menores tasas arancelarias, indicó la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona).

A través de un comunicado manifestó que aunque las zonas francas han sido uno de los principales motores de la sostenibilidad económica del país, sostener ese rol en un contexto internacional con mayores aranceles para acceder al principal mercado de exportación, exige que el Gobierno y el sector privado trabajen con una visión de mediano y largo plazo, y con la urgencia que demanda la pérdida de participación.

En el marco del Día Nacional de las Zonas Francas, la institución agregó que esto se suma a la situación del mercado cambiario que ha encarecido el hacer negocios en el país caribeño, afectando la estructura de costos operativos de las empresas exportadoras y reduciendo el atractivo del país frente a otros destinos de inversión.

En cambio, recordó que en el primer semestre del 2026 las exportaciones acumuladas de ese sector crecieron un 3.7 % con respecto al mismo período del año anterior, mientras que la cantidad de contenedores de exportación de zonas francas presentan una reducción durante los primeros seis meses del año.

Indicó que las zonas francas representan el 55 % de las exportaciones nacionales y que generan más de 200,000 empleos formales directos.

Desafíos del sector

Dijo que, en varios de los principales rubros de exportación de zonas francas, Quisqueya ha venido perdiendo participación relativa en el mercado internacional, lo que refleja la necesidad de acelerar procesos de modernización, diversificación de mercados, productos y fortalecimiento de la competitividad estructural del país ante otros orígenes de manufactura.

Agregó que sostener el liderazgo dominicano en sectores como dispositivos médicos, electrónica, textiles y confecciones, pieles y calzados, tabaco, manufacturas diversas y servicios de exportación, exige una revisión honesta de los factores que inciden en la competitividad del país como los costos operativos, logística, formación de talento humano, infraestructura y agilidad regulatoria, entre otros.

"La combinación de un arancel adicional en el principal mercado de destino y un entorno cambiario que encarece la operación local, configura un escenario de doble presión sobre la competitividad del sector, en un momento donde la disputa por la inversión y por cuotas de participación en el mercado internacional se ha intensificado", concluyó Adozona.