RD puede exportar hasta US$300 millones en coco, afirma Osmar Benítez

Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, en la primera cumbre del coco realizada en el país, llevada a cabo este jueves 13 de agosto. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

"Si nosotros nos ponemos las pilas, nosotros podemos exportar 300 millones de dólares de coco aquí en República Dominicana, y lo vamos a lograr". Estas palabras fueron pronunciadas por el exministro de Agricultura y actual presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) Osmar Benítez.

Las declaraciones fueron emitidas la mañana de este jueves en la primera cumbre del coco realizada en el país, la cual llevó por nombre DominiCoCo y se celebró en el hotel Intercontinental.

El exministro aseguró que hace algunos 10 años el mercado de los Estados Unidos prefería los cocos producidos en países asiáticos como Malasia e Indonesia, algo que, según comentó, ha cambiado y que ahora los cocos dominicanos tienen prioridad.

"En el pasado en los supermercados norteamericanos uno encontraba coco de Indonesia y de Malasia, ahora usted va a los supermercados en la Florida o Nueva York y usted encuentra coco fresco de la República Dominicana. Hace 10 o 5 años nadie se imaginaba esto", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-22403-pm-50a8d0a6.jpeg La primera cumbre del coco realizada en el país, llevada a cabo este jueves 13 de agosto. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

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Potencial de exportación

El exministro afirmó que, hasta julio las exportaciones de coco ya habían alcanzado 3.4 millones de dólares.

Aseguró que esto es un dato que indica a dónde está el espacio para que la República Dominicana crezca.

Según datos de Aduanas en el 2025 la exportación total de coco rondó los 6,03 millones de dólares, mientras que en el 2024 estuvo en 6,82 millones.

A modo de referencia, el cacao ha generado 311.18 millones de dólares en lo que va del 2026. En 2025 generó un total de 668.89 millones y, en 2024, 434.73 millones. Todo esto quiere decir que, si el país lograse incrementar las exportaciones del coco a la cantidad dicha por Benitez, el coco podría convertirse en un rubro de exportación tan importante como lo es el cacao, que es uno de los principales generadores de divisas dentro del sector agropecuario.

Derivados del coco

Benítez explicó que la el país no solo exporta el coco directamente o el agua de coco, sino que también se ha convertido en un gran exportador de derivados del coco como crema de coco, leche de coco, aceite, entre otros.

"República Dominicana tiene la novena posición de exportaciones de coco hasta ahora. Y los principales usos del coco, además del agua de coco, el aceite, el coco rallado, todos estos productos, y en la industria del cosmético", dijo.

El exfuncionario comentó que tiempo atrás si una persona quería beberse un coco tenía que comprarlo en un carretillero en la calle, a un triciclero, sin embargo, actualmente ya en todos los supermercados venden coco de agua preparado y listo para el consumo, lo cual evidencia los cambios que ha tenido el consumo de este producto a nivel nacional.

"Y eso es producción nacional, no importado", aseguró.