FL Technics recibe primer avión en su nuevo centro de mantenimiento en Punta Cana

El Airbus A320CEO llega al centro de FL Technics en Punta Cana. ( SUMINISTRADA POR EL ENLACE DE COMUNICACIONES DE FL TECHNICS )

El primer Airbus A320CEO llegó al nuevo centro de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de FL Technics en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), marcando el inicio oficial de operaciones en el hangar de mantenimiento pesado de cinco bahías operado por FL Technics.

Como una inversión conjunta de 70 millones de dólares con Grupo Puntacana, las nuevas instalaciones representan el primer centro de mantenimiento pesado de su tipo en la República Dominicana y el primer centro de la compañía dedicado a operaciones similares en América.

De acuerdo a un comunicado de FL Technics, el hangar abarca más de 20,000 metros cuadrados y cuenta con cinco bahías de mantenimiento, equipadas para dar soporte a las familias Airbus A320 y Boeing 737.

Su capacidad está diseñada para realizar revisiones mayores y servicios técnicos clave que requieren las principales flotas de aerolíneas que operan en la región.

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Una vez que opere a plena capacidad, la instalación generará hasta 2,000 nuevos empleos especializados a medida que avance desde sus fases iniciales.

Impacto económico

Con la reciente certificación RAD-145, el sitio ahora cuenta con la aprobación tanto del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) como de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA).

"Nuestra misión a largo plazo es acercar servicios de MRO aeronáuticos seguros y eficientes a nuestros clientes en América, al tiempo que contribuimos a fortalecer el ecosistema aeronáutico en las regiones donde operamos", afirmó Juozas Lapeika, director de Mantenimiento de Base de FL Technics.

Estas iniciativas posicionan al centro de Punta Cana como un recurso central para el mantenimiento y la creación de empleos especializados, apoyando tanto las ambiciones aeronáuticas del país como el desarrollo económico general.

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