Industria y Comercio: RD no promueve ni tolera prácticas para encubrir el origen de mercancías

Fachada del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ( FOTO CEDIDA POR EL MICM )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) aseguró este jueves que en la República Dominicana no existen operaciones irregulares del montaje de productos para exportar, ni promueve ni tolera prácticas que estén dirigidas para encubrir el origen real de mercancías.

La institución respondió a un informe de la Casa Blanca que incluyó a República Dominicana, junto a otras 39 naciones, entre los países que podrían ser utilizados para el montaje final de productos chinos, con el propósito de que no sean considerados como mercancía "hecha en China" y así evadir aranceles .

"Si existe alguna operación irregular, la República Dominicana es la primera interesada en identificarla, corregirla y sancionarla conforme a la ley. Nuestro país no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de mercancías, evadir aranceles o afectar la confianza de nuestros socios comerciales", precisó el MICM a través de documento de prensa.

Empresas están sujetas a procesos de verificación

El ministerio sostuvo que comparte el objetivo de los Estados Unidos de impedir que cualquier empresa utilice territorio dominicano para evadir ilegalmente aranceles, falsear el origen de una mercancía, reetiquetar productos o vulnerar compromisos comerciales asumidos con socios estratégicos.

Asimismo, señaló que las empresas que participan en la cadena logística internacional, así como en los servicios y la manufactura de exportación, están sujetas a procesos de verificación, fiscalización y cumplimiento que procuran asegurar que las operaciones respondan a producción real, transformación sustancial cuando corresponda y documentación trazable.

El MICM informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades aduaneras y comerciales nacionales, y que mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses competentes para entender los indicadores específicos señalados en el informe y fortalecer aún más la trazabilidad, los controles y los mecanismos de cooperación bilateral.

"El objetivo del Gobierno dominicano es claro: distinguir entre la triangulación ilegal y la producción legítima que ocurre cuando una empresa invierte, produce, emplea dominicanos y transforma bienes en la República Dominicana. Esa distinción es fundamental para proteger la reputación del país, defender el comercio formal y preservar la confianza de nuestros socios comerciales", agregó el MICM.

La institución manifestó que continuará respaldando las iniciativas orientadas a proteger la integridad del comercio internacional, combatir las prácticas ilícitas y consolidar a la República Dominicana como destino confiable para la manufactura, la logística, las zonas francas, el nearshoring.

MICM aclara que informe de EE. UU. no acusa a RD de transbordo ilícito

El ministerio aclaró que el documento The Great Transshipment Scam (La Gran Estafa del Transbordo) no establece que las exportaciones dominicanas, en términos generales, sean producto de triangulación ilícita ni cuantifica un volumen específico atribuible al país.

Asimismo, dijo que el informe no impone ni anuncia ningún tipo de sanción, penalidad, restricción comercial o medida arancelaria contra el país.

"Lo que hace es identificar riesgos potenciales asociados a determinadas rutas, productos y plataformas logísticas en más de 40 países", precisó Industria y Comercio.

Aseguró que, en el caso de la República Dominicana, el informe la ubica dentro de un grupo de economías de menor escala que, por contar con zonas francas, infraestructura portuaria y logística, capacidad de manufactura especializada y acceso preferencial al mercado estadounidense, pudieran resultar atractivas para operadores ilícitos.

En ese sentido, precisó que el país mantiene controles institucionales orientados a proteger la integridad de sus operaciones de comercio exterior.

Denuncia sobre transbordos de productos chinos

El informe de la Casa Blanca publicado este mes de agosto denuncia que unos 40 países, incluyendo México, Canadá, la Unión Europea y República Dominicana, sirven como puntos para reenviar productos chinos hacia Estados Unidos para evadir aranceles.

Esta práctica consiste en montar productos chinos en otros países para evitar ser considerados como hechos en China, lo que permite pagar aranceles más bajos.

Washington clasifica estos países en tres grupos según su relación con las cadenas de suministro chinas y destaca funciones específicas como las "puertas marítimas".

El informe califica esta red como una estafa que perjudica a trabajadores y fabricantes estadounidenses.

El documento señala que el corredor Caucedo-Haina, de República Dominicana, transporta conductores aislados y conjuntos de cables con conectores bajo el código HS 854442, lo que, según el informe, ejerce presión sobre el corredor de cables y conectores Portland-Seattle-Spokane, en Estados Unidos.