ExpoHogar Banreservas 2026 cierra con más de RD$11,247 millones en financiamientos aprobados

El Banco de Reservas cerró la edición 2026 de ExpoHogar con RD$11,247.3 millones en financiamientos aprobados, correspondientes a 2,050 solicitudes para la adquisición de apartamentos, casas, viviendas de bajo costo, solares y locales comerciales en distintos puntos del país.

El monto representa un crecimiento de 60.7 % frente a la edición anterior de la feria hipotecaria, de acuerdo con las cifras ofrecidas por la entidad financiera.

Los apartamentos concentraron la mayor cantidad de operaciones, con 1,011 solicitudes, equivalentes al 49.32 % del total, por un monto aprobado de RD$5,499.3 millones.

Le siguieron las viviendas de bajo costo, con 437 solicitudes, el 21.32 % del total, por RD$1,443.4 millones.

En tanto, se aprobaron 321 operaciones para la adquisición de casas, equivalentes al 15.66 %, por RD$2,464.4 millones.

La compra de solares registró 186 solicitudes, para un 9.07 % del total, con financiamientos por RD$891.1 millones, mientras que los locales comerciales sumaron 95 operaciones, equivalentes al 4.63 %, por RD$949.1 millones.

En conjunto, los apartamentos, las casas y las viviendas de bajo costo representaron 1,769 de las 2,050 operaciones aprobadas, es decir, el 86.29 % de las solicitudes registradas durante la feria.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que los resultados reflejan el compromiso de la institución con iniciativas dirigidas a ampliar el acceso a la vivienda y contribuir al desarrollo económico y social del país.

Impacto económico

Aguilera señaló que los financiamientos también representan un impulso para el sector construcción, la generación de empleos y el crecimiento de la economía dominicana, además de contribuir a reducir el déficit habitacional.

La edición 2026 de ExpoHogar concluyó así con más de RD$11,000 millones destinados a la adquisición de inmuebles, con las viviendas como principal destino de los recursos aprobados.