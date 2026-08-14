Cámara de Comercio de SDN y Asoemprende buscan fortalecer el desarrollo de comerciantes

Representantes de la Cámara de Comercio Empresarial de Santo Domingo Norte (Ccesdn) y la Asociación de Emprendedores de Santo Domingo Norte (Asoemprende-SDN) sostuvieron un encuentro. ( FOTO CEDIDA POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE SDN )

La Cámara de Comercio Empresarial de Santo Domingo Norte y la asociación de emprendedores de ese municipio acordaron fortalecer sus vínculos institucionales para impulsar iniciativas en favor del comercio, el emprendimiento y el desarrollo empresarial.

El acercamiento se produjo durante un encuentro en el que representantes de ambas organizaciones analizaron los principales retos que enfrentan comerciantes, emprendedores y pequeñas y medianas empresas, así como posibles áreas de cooperación.

Creación de oportunidades

El presidente ejecutivo de la Cámara, Robinson Basden, destacó la necesidad de generar las condiciones que permitan el crecimiento de los actores del sector productivo local.

"Santo Domingo Norte tiene un enorme potencial empresarial y emprendedor. Nuestra responsabilidad como organizaciones es construir puentes, sumar capacidades y crear las condiciones para que nuestros comerciantes, empresarios y emprendedores puedan crecer", expresó Basden.

Agregó que la Cámara mantiene una política de apertura hacia los distintos sectores productivos, empresariales y sociales del municipio, al considerar que los desafíos locales requieren la participación coordinada de sus principales actores.

Capacitación y formalización

Durante la reunión también se abordó la importancia de impulsar acciones relacionadas con capacitación empresarial, formalización de negocios, educación financiera, fortalecimiento institucional, acceso a oportunidades y acompañamiento a emprendedores y mipymes.

Asimismo, ambas entidades consideraron necesario promover una mayor integración entre empresarios consolidados y nuevos emprendedores mediante espacios de intercambio de experiencias, conocimientos y oportunidades.

La representación de la Asociación de Emprendedores de Santo Domingo Norte (Asoemprende-SDN), encabezada por su presidente, Isidro José Quezada Caraballo, manifestó su disposición de continuar fortaleciendo la relación con la Cámara e identificar iniciativas que permitan brindar mayores herramientas al sector emprendedor.

Hacia una agenda común

Las organizaciones acordaron mantener abiertos los canales de comunicación para evaluar futuros programas, encuentros empresariales y jornadas de capacitación.

Según la nota de prensa, este acercamiento constituye un primer paso para construir una agenda común orientada a fortalecer el ecosistema empresarial y emprendedor de Santo Domingo Norte, así como la competitividad y las oportunidades de desarrollo económico del municipio.