Las ventas de las industrias crecen a mayor ritmo que la producción en el segundo trimestre 2026

Durante el segundo trimestre de 2026, las industrias dominicanas incrementaron su capacidad productiva, mientras que las ventas registraron un crecimiento superior, de acuerdo con los resultados del Índice de Confianza Industrial (ICI), elaborado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Entre abril-junio del 2026, el 85.2 % de estas empresas expresó que hizo inversiones para aumentar la capacidad instalada de producción, un porcentaje que baja al 7.6 % cuando el 92.8 % de las entidades realizaba esta puesta en marcha en el primer trimestre del año.

La maquinaria sigue siendo el renglón predominante, al pasar de 23.0 % en enero-marzo 2026 a 27.0 % en abril-junio de este año.

En materia de inventarios, las ventas (59.9 %) crecieron más rápido que la producción (58.2 %) respecto a enero-marzo 2026, lo cual condujo a elevar los niveles de inventario insuficiente al pasar de 6.0 a 19.0 %.

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El ICI se mantiene sobre la barrera de 50 desde el primer trimestre de 2022.

Durante el segundo trimestre 2026, el saldo del volumen de producción se situó en 58.2 respecto al trimestre previo y en 58.9 frente al mismo trimestre del año anterior. Las expectativas de producción para el trimestre siguiente (julio-septiembre) se ubicaron en 63.5.

En cuanto a las ventas, los resultados entre abril-junio alcanzaron un saldo de 59.9 en comparación con el trimestre anterior y de 62.8 en términos interanuales. Las expectativas de ventas para el tercer trimestre de 2026 se sitúan en 63.3.

Respecto a las ventas al exterior, disminuyó el porcentaje de empresas que destino parte de su producción a las exportaciones, al pasar de 77.4 % de las empresas encuestadas a 73.0 % en el trimestre abril-junio 2026.

Índice de Clima Empresarial

El Índice de Clima Empresarial se ubicó en 55.9 en el segundo trimestre de 2026, por encima del valor estimado al cierre del trimestre anterior (53.0). Para el tercer trimestre de 2026, las expectativas sitúan este índice en

Entre las variables que componen el índice, la percepción sobre la economía dominicana pasó de 52.0 a 53.2, mientras que la percepción de la economía internacional se incrementó de 41.0 a 50.5.

La variable correspondiente a la rama de producción se ubicó en 57.8, el clima para invertir en 55.4 y la situación de la empresa en 62.5. Todas con valores superiores a 50.

Las expectativas para el trimestre julio-septiembre de 2026 muestran valores superiores a 50 en los cinco factores considerados por el índice, según los resultados presentados en las tablas de la encuesta.

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