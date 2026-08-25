Banco Popular Dominicano entrega becas a estudiantes meritorios de escasos recursos

Los 61 estudiantes meritorios de escasos recursos que fueron becados por el Banco Popular. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL BANCO POPULAR )

El Banco Popular Dominicano incorporó a 61 nuevos estudiantes meritorios de escasos recursos a su programa de becas Excelencia Popular, una iniciativa que ya reúne a 694 jóvenes, entre 393 egresados y 301 becados activos.

Los nuevos beneficiarios empezarán estudios universitarios y técnicos en 23 instituciones académicas aliadas al programa, que busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y fortalecer la preparación de jóvenes con alto desempeño académico.

La entrega formal de las becas se realizó este martes en la Torre Popular, durante una ceremonia que reunió a los estudiantes, sus familiares, autoridades académicas y nacionales y ejecutivos de la entidad financiera.

Durante el acto, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, resaltó el impacto del programa y señaló que cerca del 80 % de los egresados está empleado, mientras que uno de cada cuatro ocupa posiciones de liderazgo o supervisión.

"Cuando apoyamos la educación, no solo transformamos la vida de un estudiante; también fortalecemos el futuro de nuestras instituciones y de la República Dominicana", afirmó Paniagua.

Más que una beca

Excelencia Popular contempla, además del financiamiento de los estudios, herramientas y experiencias destinadas a complementar la formación académica de sus participantes y facilitar su transición hacia el mercado laboral.

El rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), reverendo padre Secilio Espinal Espinal, destacó el aporte del programa a la educación y al desarrollo de los jóvenes.

"Ustedes en el Banco Popular están sembrando en la tierra más fértil que tiene una nación: el talento y el corazón de la juventud", expresó Espinal durante la actividad.

Los estudiantes también recibieron mensajes de motivación de José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable, y de la triple medallista olímpica y embajadora de la marca Popular, Marileidy Paulino, quien exhortó a los becados a mantener la disciplina y la determinación durante su formación.

La agenda incluyó, además, la conferencia "Pensar con máquinas: la primera generación que ejercerá desde la infraestructura cognitiva", impartida por Arturo López Valerio, socio fundador de Tabuga.

Reconocen a cinco egresados

Durante la ceremonia también fueron reconocidos cinco egresados sobresalientes de la promoción de 2025, por su desempeño académico y comportamiento ético.

Los galardonados fueron Miri Song, de Unibe; Magdaliz Reynoso, de la Pucmm; Sebastián García Otaño, de Unapec; Mercy Mercedes Estrella, del ISA, y María Teresa Antuna Canela, del Intec.

Cada uno recibió 100,000 pesos para futuros gastos educativos y un trofeo.

Al concluir el acto, los 61 nuevos becados recibieron computadoras portátiles para apoyar sus estudios, como parte de las herramientas que el programa pone a disposición de los estudiantes durante su formación.

Con esta nueva generación, Excelencia Popular amplía su alcance y mantiene su apuesta por la educación como vía para generar oportunidades de desarrollo profesional y contribuir al crecimiento económico y social del país.