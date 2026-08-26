Adesinc alerta vacíos del nuevo Código Penal podrían afectar a empresas de seguridad

El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), Freddy González Estrada, alertó sobre los vacíos legales del nuevo Código Penal, señalando que la falta de delimitación en la responsabilidad penal corporativa y la incertidumbre en el uso de la fuerza podrían criminalizar injustamente la operatividad diaria de las compañías del área.

Entre los puntos de mayor preocupación para Adesinc, González Estrada citó la necesidad de definir reglas claras sobre la legítima defensa cuando los agentes emplean armas de fuego en el cumplimiento del deber, previniendo procesos judiciales injustificados.

Advirtió que el drástico incremento de las penas y la creación de nuevos tipos penales colocan en un limbo de alta vulnerabilidad a las compañías formalmente reguladas.

Aclaró que el gremio favorece la actualización del marco normativo, no obstante, exigió garantías proporcionales para una industria formal que genera más de 62,000 empleos formales, produce anualmente sobre los 24,000 millones de pesos y aporta cerca de 90 millones de horas de vigilancia.

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El ejecutivo sostuvo que un fallo individual de un vigilante al margen de los protocolos no puede traducirse en la persecución penal de las empresas o sus directivos por presuntas fallas de supervisión.

Medidas preventivas

La postura fue fijada durante el taller "El nuevo Código Penal y su impacto en la seguridad privada", organizado por Adesinc, donde el socio de la firma Fabogados, Francisco Álvarez, planteó un esquema de adecuación preventiva de 90 días para que los ejecutivos y asesores legales del sector adapten sus controles internos.

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