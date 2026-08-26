Banesco Banco Múltiple mantiene calificación A+ de Feller Rate

Banesco Banco Múltiple informó que, tras su más reciente evaluación semestral por parte de Feller Rate, mantuvo su calificación A+ y perspectivas "estables", lo cual refleja la capacidad de la entidad para el desarrollo de su estrategia, con una actividad comercial con presencia en diversos segmentos y una completa estructura de gestión de riesgos.

Para emitir la evaluación, se ponderaron los perfiles de negocios, respaldo patrimonial, riesgos, fondeo y liquidez adecuados de la entidad de intermediación financiera.

Luego de ese proceso, se determinó mantener la solvencia y la calificación de los instrumentos de oferta pública de Banesco en "A+", mientras que las perspectivas de la calificación son "estables", según indica una nota de prensa.

Entre las fortalezas que se resaltaron destacan el apoyo estratégico, operativo y financiero de Banesco Internacional; la capacidad adecuada para diversificar sus fuentes de ingresos y expandir sus negocios, y la gestión de riesgo efectiva, con cobertura de provisiones buena para sus operaciones.

"Mantener la calificación A+ por octavo año consecutivo reafirma la solidez de nuestra gestión y la confianza que hemos construido. Este reconocimiento nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestra operación, gestionando los riesgos con disciplina y desarrollando soluciones financieras que respondan a las necesidades de nuestros clientes y del país", expresó Juan Carlos Carneiro, presidente ejecutivo de la entidad.

Procedimientos alineados

Otra virtud que se resaltó en el informe es que los procedimientos de gestión de riesgo están alineados a los de otras entidades de la corporación, adoptando las mejores prácticas de las diferentes regiones.

Te puede interesar Banesco alcanza activos que rozan los RD$50,000 millones y proyecta ingresar al top 5 de la banca

En la medición también se encontró que las métricas recientes de calidad de activos del banco evidencian una mejora, mientras que los niveles de liquidez están respaldos por una sólida cobertura de efectivo e inversiones sobre el total de depósitos.