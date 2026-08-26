La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este miércoles la inauguración de la trigésima edición de Expo Mayorista 2026, organizada por la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, y destacó el aporte del comercio de San Francisco de Macorís al dinamismo económico de la región nordeste.

La feria, bajo el lema "Tradición que inspira, comercio que transforma", se desarrollará del 26 al 30 de agosto en las instalaciones del Club El Mayorista, con la participación de empresarios, emprendedores y representantes comerciales de distintas zonas del país.

Durante el acto, Peña resaltó que, a lo largo de tres décadas, Expo Mayorista se ha consolidado como un espacio para generar alianzas, fortalecer el comercio y conectar a productores, empresarios y consumidores.

"Este espacio representa una oportunidad para conectar, generar nuevas alianzas y seguir fortaleciendo un sector que cumple una función esencial en nuestra economía: llevar los productos desde quienes los producen hasta cada familia dominicana", expresó.

La vicepresidenta afirmó que la feria se celebra en un contexto de fortaleza económica para el país y reiteró el compromiso del Gobierno de crear condiciones que permitan que el crecimiento llegue a los distintos territorios y genere mayores oportunidades.

En tanto, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, Carlos Manuel Almánzar, destacó que los 30 años de Expo Mayorista representan tres décadas de esfuerzo y contribución al desarrollo socioeconómico de San Francisco de Macorís y la región.

Reconocimientos y participantes

Como parte de esta edición fueron reconocidos el Banco BHD, por su respaldo al sector privado; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, por su aporte al comercio, y Rubén Martínez Madera, fundador de Ruamar, por su trayectoria empresarial.

De acuerdo con una nota de prensa de la Vicepresidencia, Colombia es el país invitado, con una delegación que promoverá oportunidades de intercambio comercial. Además, cinco empresas emergentes participarán gratuitamente como parte de las iniciativas de apoyo al emprendimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/8a7e0e49-25db-43b6-b6dd-ee3eed76f004-281d1c89.jpg Momento de la inauguración de Expo Mayorista 2026 en San Francisco de Macorís. (CEDIDA POR LA VICEPRESIDENCIA)

Programación cultural y salud

La programación incluye un Corredor Cultural y de Salud, con una exposición del escultor francomacorisano Delio José García, conocido como "el artista del reciclaje", así como jornadas preventivas de salud a cargo del Instituto Oncológico del Nordeste y el Centro Médico Docente Siglo 21.

En la actividad también estuvieron presentes autoridades gubernamentales, empresariales y representantes de los sectores comercial y financiero, entre ellos Gianna Franjul, Emilthoms Castillo, David Moreno, Rubén Amado Martínez, Luis Molina Achécar, Guillermo Méndez, Alberto Leroux, Eugenio Vargas, Antonio Díaz Paulino, Rafael Sosa, Eufemio Vargas, Xiomara Cortés, Jorge Morales y Olmedo Caba Romano.

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