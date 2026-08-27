Duración de aranceles de EE. UU. a exportaciones dominicanas definirá su impacto para el país

La decisión del Gobierno estadounidense de establecer un 12.5 % de arancel a las exportaciones dominicanas no tendrá un impacto en el corto plazo para ese sector de la economía nacional. Sin embargo, si la medida se prolonga en el tiempo provocaría efectos negativos.

Así lo consideró Vladimir Pimentel, director ejecutivo interino del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), quien reveló que la barrera estadounidense al comercio de bienes puede verse como una oportunidad para el país.

"La República Dominicana tiene la necesidad de seguir diversificando sus exportaciones, tanto a nivel de mercado como de productos, y esto es para nosotros una oportunidad para seguir impulsando en esa dirección", declaró Pimentel.

Productos a otros mercados

Afirmó que ProDominicana está apoyando y orientando a los exportadores para que puedan colocar sus mercancías en otros mercados, como segunda opción, donde puedan tener oportunidades específicas y productos diferenciados.

Detalló que impulsan los mercados europeos, "que es donde la República Dominicana tiene competitividad con sus productos: España, Holanda, Italia. La delegación de la Unión Europea está promoviendo esta oportunidad para que podamos llevar productos a esta zona del mundo. Seguimos apoyando a los exportadores para que no se vean afectados de manera directa".

El Gobierno dominicano, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores (Mirex) y el de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) lleva en la actualidad conversaciones con Estados Unidos sobre la tarifa arancelaria de 12.5 %, impuesta a finales de julio, por considerar que el país no estableció ni aplicó eficazmenteuna prohibición contra la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

"El sector exportador está interesado y preocupado por el tema arancelario. Entendemos que en los próximos días podrían salir algunas decisiones favorables (del diálogo) para la República Dominicana. ¿Cuántos días? No tengo la respuesta", manifestó el titular de ProDominicana.

Vladimir Pimentel habló luego de finalizado el evento donde se anunció que la ciudad de Santiago de los Caballeros será la sede, del 7 al 9 de octubre, del cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).