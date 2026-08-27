Santo Domingo Oeste abre sus puertas a la inversión, comercio y negocios

Este jueves se dio inicio a la Expo Feria Destino 2026. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

Con una agenda orientada a promover la inversión, fortalecer los vínculos empresariales y generar nuevas oportunidades de negocios, quedó inaugurada este jueves la primera edición de Expo Feria Destino Oeste 2026, un encuentro que reúne durante cuatro días a empresas, instituciones públicas, emprendedores y representantes de distintos sectores económicos en Santo Domingo Oeste.

Durante el acto de apertura, Leandro Mieses, gerente general de la feria, destacó que Santo Domingo Oeste cuenta con una importante trayectoria industrial y empresarial y que el reto consiste en conectar las capacidades existentes para generar nuevas oportunidades.

"Santo Domingo Oeste no necesita que le inventemos un potencial. Necesita que conectemos el potencial que ya tiene. Somos territorio de industria, comercio, logística, emprendimiento y oportunidades", afirmó Mieses.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-113054-am-d3a606e5.jpeg Personalidades presentes en laExpo Feria Destino Oeste 2026. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-113053-am-f58e3d05.jpeg Personalidades presentes en la Expo Feria Destino Oeste 2026. (JOLIVER BRITO) ‹ >

Asimismo, Mieses resaltó la importancia de la Zona Industrial de Herrera y de los distintos corredores empresariales y logísticos que convergen en el municipio, así como su conexión con el sistema portuario de Haina.

¿En qué consiste la feria?

Mieses definió la expo como "una feria comercial y multisectorial" que persigue el objetivo de articular todo el desarrollo productivo del municipio de Santo Domingo Oeste.

"Santo Domingo Oeste es un territorio que posee 5,100 empresas y unos 88,000 empleos directos formales. Lo que pretendemos con esta feria es conectar todo el potencial del municipio", afirmó Mieses.

Santo Domingo Oeste como destino industrial y logístico

El municipio de SDO es un destino industrial. Entre los atractivos económicos que posee se encuentra la zona industrial de Herrera, el corredor de Manoguayabo, el Parque Industrial Disto, los corredores industriales de la autopista Duarte y de la avenida Luperón.

Además, un puerto de gran importancia económica para el país, como es el puerto del Río Haina está en ese territorio, y allí están todas las principales navieras del municipio.

Todo este potencial descrito es lo que la feria busca articular en ese ecosistema productivo.

Importancia económica del municipio

Por último, el gerente general de la feria definió el futuro del municipio como "pujante" y explicó que SDO tiene una gran importancia para la vida de los munícipes y de la economía general del país.

Según datos que compartió durante su ponencia, SDO es un territorio que tiene 5,000 empresas formales que cotizan en la TSS, aunque también tienen un gran rango de informalidad y comercios un poco menores.

Eso genera unos 88,000 empleos directos, de los cuales 92 de esas empresas son empresas medianas de más de 150 empleados.

Y tiene 32 empresas grandes, algunas de las cuales tienen 500, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 empleados.