Empresarios dicen que Santo Domingo Oeste es un territorio de oportunidades

Michelle Taveras presidenta de la cámara de comercio SD. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Michelle Taveras, aseguró que el municipio de Santo Domingo Oeste no es solamente un territorio dentro de lo que es la provincia de Santo Domingo, sino que es una zona de "inmensas" oportunidades para el desarrollo empresarial y general del país.

"Oportunidades que, cada vez más, los empresarios siguen impulsando y las autoridades siguen apoyando. Desde la Cámara de Comercio continuamos siendo un puente que enlaza ese tejido económico, empresarial e industrial", comentó.

"El potencial de Santo Domingo Oeste no está por construirse. Está aquí y existe. Existe desde cuando había aeropuerto y cañaverales. O sea que esto es simplemente potenciarlo", comentó.

La empresaria compartió el dato de que, solo en este 2026, SDO ha tenido un proceso de formalización de registros mercantiles de sobre el 30 %, lo cual habla del crecimiento de la economía.

Esto se debe, entre otras cosas, a que allí se encuentra el primer puerto de la República Dominicana formal para carga marítima, que es el puerto de Río Haina.

También está la zona industrial de Herrera, que es una zona industrial que existe desde hace ya más de 50 años y que sigue siendo un gran tejido promotor de empleo, de producción y fabricación.

"O sea que Santo Domingo Oeste tiene muchísimo que ofrecer. Sigue formalizándose, creciendo e impulsando lo que ya existe para hacerlo llegar como catalizador a más economía y contribuir al Producto Interno Bruto de la República Dominicana", dijo para cerrar.

La importancia de conectar los sectores productivos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-122333-pm-1-14125cd6.jpeg Francis Mateo, primer vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih). (JOLIVER BRITO)

En ese mismo tenor se expresó el primer vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Anaeih), Francis Mateo.

Comentó que en ese municipio hay oportunidades para que las empresas se desarrollen.

Hay oportunidades para que los canales de comercialización puedan llegar y, lo más importante, para que puedan llegar al consumidor con productos de calidad.

"Este municipio tiene de todo. Es uno de los municipios más grandes del país. Nosotros tenemos más de 5,000 empresas formales y participamos en alrededor del 12 % del Producto Interno Bruto de la República Dominicana", dijo Mateo.

SDO tiene una gran importancia en cuanto a producción se refiere y muchos productores se ubican en ese municipio.

A modo de ejemplo, allí está la mayor industria farmacéutica de la República Dominicana y también algunos de los mayores productores de plásticos del país.

Apoyo institucional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-122630-pm-5aecf51e.jpeg Rainero Olivo, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM). (JOLIVER BRITO)

Por último, en representación del Gobierno participó Rainero Olivo, quien es el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Dijo que esta feria es una muestra concreta de cómo el sector local, el liderazgo local, las empresas, las autoridades y los emprendedores hacen un trabajo conjunto para construir oportunidades reales dentro de la comunidad.

Aseguró que desde el MICM se apoya firmemente este tipo de iniciativas.

"Creemos en el valor de los territorios, en el desarrollo equilibrado y en crear plataformas que impulsen la productividad, la formalización y el crecimiento económico", expresó.

Estas declaraciones fueron emitidas durante la inauguración de la primera Expo Feria Destino Oeste, evento que busca promover y potenciar el sector empresarial y la economía general del municipio.