La Asociación Popular abre convocatoria para 500 becas en centros de estudios superior

Edificio sede de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos ( CEDIDA POR APAP )

Como parte del compromiso con el desarrollo profesional de sus socios ahorrantes y clientes, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) abrió la convocatoria de Somos Formación Continua, iniciativa mediante la cual otorgará 500 becas para diplomados y cursos especializados.

Los participantes podrán acceder a una oferta académica impartida por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad Iberoamericana (Unibe), APEC y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), con una cobertura del 100 % del costo de la matrícula.

La oferta educativa incluye diplomados y cursos de especialización en áreas de alta demanda laboral, entre ellas ciberseguridad, análisis de datos, inteligencia de negocios, robótica de procesos y gestión empresarial, disponibles en modalidades virtual, híbrida y presencial.

Los cupos estarán disponibles para clientes de los niveles 3, 4 y 5 del programa Somos. Entre el 24 de agosto y el 14 de septiembre APAP habilitará 125 espacios, cada lunes, a las 12:00 del mediodía, que serán asignados por orden de solicitud a través de la aplicación Móvil APAP, hasta completar la disponibilidad.

Con esta tercera convocatoria, la entidad financiera continúa fortaleciendo una iniciativa que ha beneficiado a 800 clientes graduados desde su lanzamiento en 2024, consolidándose como un programa pionero de formación especializada promovido desde el sector financiero, según detalla una nota de prensa.

Inversión social

"A través de Somos Formación Continua seguimos impulsando oportunidades de desarrollo profesional para nuestros socios ahorrantes y clientes, facilitando el acceso a conocimientos y competencias que hoy demanda el mercado laboral y que contribuyen a mejorar su crecimiento personal y profesional", afirmó Mildred Minaya, vicepresidente de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP.

La ejecutiva destacó que la iniciativa forma parte de la estrategia de inversión social de la entidad, enfocada en generar valor sostenible para las personas y comunidades con las que se relaciona.

"Este programa forma parte del programa de confianza Somos APAP, nuestro modelo de retribución para socios ahorrantes y clientes, considerando la relación de negocios", agregó Minaya.