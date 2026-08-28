Gray Line llega a El Salvador con inversión domínico-salvadoreña y respaldo internacional

De izquierda a derecha: Carmen Portillo, Juan Tomás Díaz, Morena Valdez y Yossi Abadi. ( CEDIDA POR LA EMPRESA )

La marca internacional de turismo Gray Line inició operaciones en El Salvador, impulsada por el empresario dominicano Juan Tomás Díaz, socio de Gray Line El Salvador, con 14 años de experiencia en la operación de la compañía en la República Dominicana, junto al empresario israelí y desarrollador turístico Yossi Abadi.

El desembarco de la firma coincide con los avances del país en materia de seguridad, un factor que ha fortalecido la confianza de visitantes e inversionistas y dinamizado el sector turístico.

Con más de 115 años de trayectoria en sightseeing, Gray Line arranca con tours de un día, transporte turístico privado y compartido, paquetes personalizados y traslados aeroportuarios hacia destinos como la Ruta de las Flores, el lago de Coatepeque, El Tunco, El Zonte, el centro histórico de San Salvador, Joya de Cerén, volcanes y playas.

Para octubre, la empresa planea una segunda fase con vehículos 100 % eléctricos y el lanzamiento de Gray Line City Tour, enfocado en los principales atractivos de San Salvador.

Destaca potencial

La ministra de Turismo, Morena Ileana Valdez Vigil, dio la bienvenida a la inversión y subrayó que la llegada de operadores internacionales diversifica la oferta turística, genera empleos y abre oportunidades para proveedores locales.

Díaz destacó que su experiencia en República Dominicana le permitió identificar el potencial de El Salvador para replicar el modelo de Gray Line.

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"Estamos invirtiendo con una visión de largo plazo porque vemos una oportunidad real en el crecimiento turístico de El Salvador", afirmó, señalando que ese crecimiento debe acompañarse de más infraestructura y experiencias con estándares internacionales.

Por su parte, Abadi explicó que el proyecto combina la experiencia global de la marca con el conocimiento del mercado local, y que la cercanía entre playas, volcanes, ciudades y cultura del país facilita el desarrollo de experiencias organizadas, con miras a alianzas con hoteles, restaurantes, guías y comunidades locales.