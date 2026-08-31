Cemento Panam adquiere planta en El Salvador y amplía su presencia regional

Fábrica de cemento Panam en República Dominicana. ( TOMADA DE LA PÁGINA DE GRUPO ESTRELLA )

Cemento Panam, filial del Grupo Estrella, anunció la adquisición de Cementos Fortaleza en El Salvador, operación con la que extiende a un tercer país su participación en el mercado de materiales de construcción de Centroamérica y el Caribe.

La transacción incluye la planta ubicada en Acajutla, uno de los principales centros industriales y portuarios salvadoreños. La instalación posee capacidad para producir 350,000 toneladas de cemento al año.

La empresa no informó el monto pagado por la adquisición, que contó con el respaldo financiero del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), el Banco de América Central (BAC) y Global Bank.

En El Salvador y Panamá

Con la incorporación de Cementos Fortaleza, Paman suma El Salvador a sus operaciones en la República Dominicana y Panamá. En el mercado panameño participa mediante la marca Cemento Bayano.

Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial de Estrella, afirmó que la compra representa un paso importante dentro de la estrategia de expansión de la compañía.

"Desde la República Dominicana continuamos fortaleciendo una plataforma de producción de cemento con visión regional, integrando nuestra experiencia a nuevos mercados y generando oportunidades para seguir contribuyendo al desarrollo de Centroamérica y el Caribe", expresó el ejecutivo.

Panam cuenta con un portafolio integrado de cemento, concreto y agregados. Forma parte del Grupo Estrella, conglomerado dominicano con 43 años de trayectoria y presencia en 16 países de Centroamérica y el Caribe.

El grupo desarrolla actividades en construcción, promoción inmobiliaria, prefabricados de hormigón y fabricación de materiales como varillas corrugadas, estructuras metálicas y laminados de acero. También mantiene inversiones en los sectores energético, hospitalario, aeroportuario, ferretero y de medios de comunicación.