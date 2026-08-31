La Aneih afirma que una justicia eficiente es clave para atraer inversión

Antoliano Peralta, ministro de Justicia, durante el evento de la asociación. ( CEDIDA POR LA ANEIH )

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih) consideró que el fortalecimiento de las instituciones y la modernización del sistema de justicia tienen una incidencia directa en la capacidad del país para atraer inversiones, impulsar el emprendimiento, aumentar la producción y generar empleos.

El planteamiento fue expuesto por Francis Mateo, primer vicepresidente de la Aneih, al destacar la importancia de las reformas normativas que impulsa el Poder Ejecutivo, desde la constitucional hasta la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Justicia.

Sostuvo que los efectos de una justicia eficiente, moderna e independiente trascienden al sector productivo, pues también contribuyen a fortalecer la convivencia democrática y garantizar los derechos y las oportunidades de los ciudadanos.

Mateo señaló que, desde la perspectiva empresarial, contar con reglas claras, instituciones sólidas y procesos eficientes genera la confianza necesaria para invertir, emprender, producir y generar empleos.

El primer vicepresidente del gremio empresarial ofreció estas declaraciones durante el cóctel-conferencia de la entidad, que contó con la participación del ministro de Justicia, Antoliano Peralta, quien abordó las reformas normativas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Importancia de diálogo

Ante el proceso de reformas institucionales, Mateo planteó la importancia de mantener espacios de diálogo y participación que permitan escuchar las distintas posiciones de la sociedad y construir consensos sobre los cambios que están llamados a perdurar.

"Los cambios llamados a perdurar requieren escuchar las distintas voces de la sociedad, construir consensos y procurar que las reformas respondan verdaderamente a las necesidades y aspiraciones del país", expresó.

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Mateo consideró que este tipo de encuentros constituye una oportunidad para conocer las propuestas, formular preguntas e intercambiar ideas en un ambiente abierto y constructivo.

El encuentro se realizó en el marco de la Expo Feria Destino Oeste, que se desarrolló del 27 al 30 de agosto de 2026 en el Club Julio Sauri, ubicado en la avenida Luperón, casi esquina Cayetano Germosén.