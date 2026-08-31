Presentan iniciativa para fortalecer empresas y emprendimientos liderados por mujeres

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) presentó Mujer Exporta+, una plataforma digital para reducir las brechas de información y conectar a las mujeres emprendedoras y exportadoras locales con recursos para fortalecer sus negocios hacia los mercados internacionales.

"Hoy, el 12 por ciento de las empresas exportadoras de la República Dominicana están lideradas por mujeres. Sin embargo, el 81 % de esas empresas exporta menos de 100,000 dólares al año y seis de cada 10 no llegan a los 10,000 dólares", señaló el director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel.

Explicó que estas cifras muestran que el desafío no se limita a incorporar más mujeres a la actividad exportadora, sino a generar las condiciones para que las empresas que ya participan en los mercados internacionales puedan permanecer, crecer, diversificar sus destinos y productos y aumentar el valor y volumen de sus operaciones.

Resalta potencial

El embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Raúl Fuente Milani, resaltó el potencial de crecimiento de las empresas lideradas por mujeres y valoró Mujer Exporta+ como una herramienta que facilita el acceso a programas, servicios y oportunidades de apoyo, contribuyendo a fortalecer su participación en los mercados internacionales.

La iniciativa parte de un proceso de levantamiento, entrevistas, análisis y sistematización de la oferta existente, realizado con el apoyo de la Unión Europea, que permitió identificar la existencia de múltiples iniciativas y programas de apoyo a las mujeres empresarias y exportadoras y dispersión de esa oferta y brechas de información para acceder a ella.

Estructura de la plataforma

La plataforma reúne en un solo espacio servicios, herramientas, programas e iniciativas nacionales e internacionales vinculadas al emprendimiento, el desarrollo empresarial y las exportaciones.

Su contenido se organiza en cuatro rutas: aprender, impulsar, exportar y conectar, facilitando que cada usuaria pueda identificar los recursos más pertinentes de acuerdo con sus necesidades y objetivos.

La iniciativa fue socializada durante un encuentro con representantes de asociaciones, redes de mujeres, instituciones públicas y privadas, organismos de cooperación y otros actores vinculados al ecosistema exportador, con el propósito de dar a conocer y activar el uso de la plataforma, además de fortalecer una relación con las organizaciones que trabajan en favor de la internacionalización de las empresas lideradas por mujeres.

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