Aduanas toma medidas para endurecer controles de las mercancías en tránsito hacia Haití

Nelson Arroyo, director general de Aduanas (centro), anunció las medidas durante una rueda de prensa. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Aunque las autoridades descartaron que exista una infiltración de productos importados en la República Dominicana que se declaren como mercancías en tránsito hacia Haití, como han denunciado portavoces del sector industrial en las últimas semanas, la Dirección General de Aduanas (DGA) anunció una serie de medidas para endurecer la supervisión de los contenedores que se transportan desde los puertos nacionales hacia los puntos fronterizos, donde luego se despachan al vecino país.

En una rueda de prensa, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, explicó que el tránsito terrestre de mercancías hacia Haití desde la República Dominicana se ha visto incrementado en los últimos años, a medida que la inseguridad provocada por las bandas se ha recrudecido en esa nación.

Por tanto, alrededor de 3,900 contenedores han sido despachados con destino a Haití solo en lo que va de este año, "un 50 % más" que en el mismo período del 2025, según estimó Arroyo.

Recordó que Haití depende en un 90 % de productos importados y que el tránsito internacional de mercancías es una actividad regulada en todas partes del mundo, incluyendo la República Dominicana, donde la Ley 168-21 establece que las mercancías en tránsito se originan en el extranjero y deben culminar en el destino determinado, el cual es otra nación "que nunca es el país de tránsito".

Sin embargo, Arroyo señaló que las navieras internacionales han decidido no cruzar la frontera por el riesgo de ser asaltados o vulnerados ante el control territorial que han asentado las bandas haitianas, provocando que las mercancías deban de ser descargadas en los puntos fronterizos para luego ser montadas a camiones que ingresan a Haití, y no que estas sean dejadas directamente en el destino final.

Además, esto acarrea mayores costos logísticos para las navieras, cuyo seguro ante riegos cuesta el doble que el propio flete.

"En la práctica, no existen las condiciones actuales para que el tránsito internacional de mercancías se dé, de la manera perfeccionada como establece la ley porque no existen los centros logísticos ni la capacidad instalada en la frontera para que eso pueda suceder", puntualizó.

Medidas a tomar

A pesar de que el director de Aduanas aseguró que el país carece de la infraestructura adecuada que permita el almacenamiento de las mercancías en tránsito sin que este tenga que hacerse a través de espacios privados, fue enfático con indicar que el tránsito de bienes hacia Haití por la vía terrestre desde el territorio nacional no puede prohibirse.

"El tránsito de mercancías es un asunto que está regulado y establecido internacionalmente y la República Dominicana es parte de los convenios que así lo establecen (...); nosotros no podemos oponernos al tránsito internacional porque eso sería violar derechos internacionales", acotó.

Por ello, en la búsqueda de fortalecer el control del tránsito hacia Haití, Aduanas implementará las siguientes disposiciones:

Las empresas importadoras deberán solicitar cada operación de tránsito internacional, con al menos 24 horas de antelación.

deberán solicitar cada operación de con al menos Los contenedores solo podrán salir de puertos y centros logísticos entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

solo podrán salir de puertos y centros logísticos entre las y la Si una carga no está preparada antes de la 1:00 de la tarde , deberá esperar hasta el día siguiente.

no está preparada antes de la , deberá esperar hasta el Se limitará la cantidad de contenedores que cada empresa podrá despachar diariamente hacia la frontera a un máximo de 20 cada día.

Recaudaciones e importaciones aumentan

El funcionario también respondió a las denuncias de que algunos contenedores cruzaban la frontera, regresaban al país y sus mercancías terminaban en supermercados sin los registros correspondientes.

Aunque aclaró que ninguna administración puede afirmar que no existe evasión o contrabando, dijo que una investigación de Aduanas no encontró datos que confirmaran la denuncia. Los supermercados señalados aumentaron sus aportes aduaneros un 15 %, mientras que la cantidad de contenedores importados creció un 14 %.

Arroyo consideró que, si esos establecimientos estuvieran sustituyendo importaciones regulares con productos reingresados irregularmente, sus importaciones deberían disminuir.

AIRD respalda decisión La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su apoyo a las nuevas medidas que serán adoptadas por Aduanas en torno al tránsito de mercancías hacia la República de Haití y saludó el compromiso de precisar los procedimientos aplicables a esta actividad comercial. En una nota de prensa, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, afirmó que el sector reconoce que la coordinación entre la DGA y las instituciones gubernamentales competentes es fundamental para garantizar el cumplimiento de las leyes y mantener los controles necesarios en las operaciones transfronterizas. "Para el sector industrial es fundamental que los procedimientos que deben cumplirse en relación con el tránsito hacia Haití estén claramente definidos y que, de igual manera, lo estén las sanciones aplicables a quienes incumplan la normativa vigente. Esto permitirá reducir situaciones que puedan afectar las operaciones que se realizan formalmente desde República Dominicana", expresó Pujols.

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