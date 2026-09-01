"Sin consignatario, no se despacha la mercancía" hacia Haití, asegura director de Aduanas

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo (centro) en la rueda de prensa realizada en la sede de la institución. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, garantizó que toda la mercancía que va en tránsito hacia Haití indica cuál es la empresa que realiza la importación, por lo que negó que, desde la institución, se desconozca quiénes piden los productos que tienen al vecino país como destino final.

“Todas las mercancías tienen su consignatario; sin consignatario no se despacha la mercancía”, enfatizó el funcionario durante una rueda de prensa este martes, en la que anunció nuevas medidas para reforzar los controles de los contenedores que trasladan productos cuyo destino final es Haití, pero llegan al territorio dominicano en condición de tránsito.

En casi tres años, el volumen de mercancías en tránsito terrestre ha aumentado debido a la crisis de seguridad que enfrenta el país vecino.

Datos de Aduanas a los que Diario Libre tuvo acceso indican que 512,133.14 toneladas de mercancías se habrían trasladado entre enero del 2023 y marzo del 2026 hacia Haití, de los cuales hasta 445,870.08 toneladas (un 87.06 %) carecían de una empresa identificable en su descripción que la indicara como consignada en la mercancía.

De este modo, alrededor del 12.94 % restante de los bienes en tránsito en el citado período contiene el nombre de la compañía importadora haitiana que realiza el encargo de los productos que cruzan por la República Dominicana en estado de tránsito, según las estadísticas en crudo de la DGA que este medio pudo verificar.

Si bien Arroyo reconoció las alzas en el volumen de mercancías dirigidas hacia Haití que pasan por República Dominicana (e incluso informó que unos 3,900 contenedores se habrían movilizado con productos pedidos por más de un centenar de empresas consignatarias en lo que va de este año, un 50 % más que en el 2025), al ser preguntado sobre estos datos, el funcionario negó que exista mercancía que no esté claramente consignada en su descripción.

Manifiesto de carga

El funcionario precisó que los contenedores que van en tránsito hacia Haití cuentan con un manifiesto de carga que se hace en el país de origen que envía la mercancía. Desde allá se consigna a su receptor en el destino final.

Por este motivo, recordó, es que Aduanas no maneja el valor real de la mercancía, porque su destino no es la República Dominicana.

“Sí se toman medidas de seguridad; se pasan por rayos X y se determina que hay algún producto nocivo que pueda afectar la salud; ahí intervienen entonces otras instituciones del Estado”, acotó.

Supervisión de otras instituciones

El director de Aduanas recalcó que el alcance de la institución se limita a asegurar el control en los puntos fronterizos (Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales) por donde pasa la mercancía en tránsito.

“Si se da el caso de que un contenedor salga de Santo Domingo, cruce la frontera y vuelva a la República Dominicana (con mercancías) por uno de los pasos informarles, yo quiero decirles que eso no es responsabilidad de Aduanas (...), o sea, hay otras instituciones del Estado que tienen que asegurarse entonces de si es verdad que esa mercancía regresa a la capital”, señaló.

Aunque Arroyo cuestionó que esta problemática se esté dando debido a que las importaciones dominicanas (y por ende las recaudaciones siguen aumentado), y por considerar que esta modalidad no luce “lógicamente rentable” para un comercio, expresó que sería “ligero” aseverar, categóricamente, que no exista evasión o contrabando en la República Dominicana, los cuales nacen “con el comercio mismo”.

“Hay personas que hacen ilícitos y nosotros no podemos afirmar rotundamente que no, ni lo podemos decir frente a otra institución recaudadora del Estado dominicano. Ahora, lo que tiene que hacer Aduanas es estar permanentemente vigilante; investigar, fiscalizar y asegurarse de que las evasiones sean mínimas", declaró.

Disposiciones de Aduanas sobre la mercancía en tránsito Nelson Arroyo ofreció estas declaraciones en una rueda de prensa en la que anunció medidas para redoblar los controles hacia las mercancías en tránsito que van hacia Haití. Indicó que los bienes importados hacia Haití se han venido descargando en territorio dominicano hasta que camiones provenientes del vecino país recogen la mercancía, debido a la situación de inseguridad por la que atraviesa esta nación y ha impedido que la mercancía ingrese a territorio haitiano y sea descargada directamente en este destino, como lo establece la propia Ley General de Aduanas 168-21.Sin embargo, esta situación genera que la mercancía se resguarde en almacenes privados mientras espera su recogida en el puerto fronterizo, debido a que Aduanas carece de la infraestructura para dejar estos bienes.Entre las medidas anunciadas, Aduanas exigirá que las empresas soliciten las operaciones de tránsito internacional con al menos 24 horas de antelación, limitará la salida de contenedores desde puertos y centros logísticos al horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y restringirá la cantidad que cada compañía podrá despachar diariamente hacia la frontera. Gremios como la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) saludaron las disposiciones que se van a implementar para fortalecer los controles en la frontera ante las denuncias que se habían realizado en medios de comunicación en las últimas semanas.

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