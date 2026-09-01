La Cámara de Comercio Domínico-Brasileña llama a profundizar relación bilateral

La Cámara de Comercio Domínico-Brasileña (CCDB) consideró que, ante un escenario internacional marcado por la reconfiguración de los flujos comerciales y una mayor incertidumbre geoeconómica, la República Dominicana debe profundizar y diversificar su relación económica con Brasil.

La entidad explicó que esa relación puede trascender el suministro de bienes e insumos estratégicos y ampliarse hacia áreas como la transferencia tecnológica, la inversión, acuerdos de cooperación empresarial y el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales.

Leonel Castellanos Duarte, presidente de la CCDB, declaró que las tensiones geopolíticas y las variaciones en los costos internacionales de transporte marítimo y la energía obliga a explorar nuevas fuentes en las cadenas de suministro de la economía local y al sector empresarial a revisar mercados, proveedores y alianzas estratégicas.

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"Para una economía abierta como la dominicana, crecer también implica reducir vulnerabilidades externas, ampliar opciones de abastecimiento y construir relaciones económicas que incorporen tecnología, conocimiento e inversión. Brasil puede desempeñar un papel importante dentro de esa estrategia de diversificación", afirmó Castellanos Duarte.

Resaltó que Brasil posee una de las estructuras productivas más diversificadas de la región y constituye un origen relevante de materias primas, alimentos, bienes industriales, maquinarias, equipos y soluciones tecnológicas que pueden complementar las necesidades de sectores productivos dominicanos.

Intercambio de mayor calidad

Sin embargo, apuntaló que desde la perspectiva de la cámara la próxima etapa de la relación económica bilateral debe procurar un intercambio de mayor calidad y en ambas direcciones, generando nuevas oportunidades para que empresas y productos dominicanos incrementen también su presencia en el mercado brasileño.

"Las exportaciones de la República Dominicana hacia Brasil alcanzaron aproximadamente 50.2 millones de dólares durante el 2025, con un crecimiento interanual superior al 50 %, un comportamiento que, aunque parte todavía de una base relativamente limitada, evidencia posibilidades concretas para continuar diversificando la oferta exportable dominicana y reducir gradualmente la histórica asimetría del intercambio bilateral", planteó el ejecutivo.

Particularmente, el dirigente gremial dijo que Brasil cuenta con una reconocida experiencia en investigación y tecnología agropecuaria tropical y en el desarrollo de fuentes de agroenergía como etanol, biodiesel y biomasa, lo que sería un gran paso a la transición energética dentro del contexto del nuevo escenario mundial.

Señaló que estas experiencias pueden adquirir especial relevancia para sectores dominicanos vinculados con cacao, café, producción de leche y carne, frutales, mecanización agrícola, manejo de recursos naturales y otras cadenas de valor en las que el incremento de productividad resulta determinante para competir y garantizar seguridad alimentaria.

"Tenemos que comenzar a mirar la transferencia de conocimiento con la misma importancia con que tradicionalmente hemos mirado el intercambio de mercancías. La cooperación tecnológica puede producir efectos mucho más duraderos sobre la productividad y la capacidad competitiva del país", expresó.