Consorcio azucarero cosecha 748 mil toneladas de caña y destaca inversiones en mecanización
La empresa tiene previsto superar el 75 % de mecanización de la cosecha durante la zafra 2026-2027
El Consorcio Azucarero Central (CAC) Barahona informó este miércoles que estableció un nuevo récord durante la zafra 2025-2026, al cosechar 748 mil toneladas de caña propia y producir 81 mil 124 toneladas de azúcar crema.
El gerente administrativo del CAC, José Antonio García, atribuyó los resultados a las inversiones en tecnología, especialmente en la mecanización del corte, el riego por goteo y la renovación de los campos cañaverales. Precisó que la caña alcanzó un rendimiento industrial de 10.85 %.
- García indicó que la empresa tiene previsto superar el 75 % de mecanización de la cosecha durante la zafra 2026-2027, como parte de su estrategia para aumentar y optimizar la producción.
Impacto social y económico
Asimismo, destacó el impacto económico y laboral del consorcio en la región Enriquillo. Según explicó, el CAC emplea a 1,850 personas de la región Sur, de las cuales el 71 % es oriundo de Barahona, y su nómina anual asciende a RD$1,040 millones, equivalente a cerca del 30 % de la masa salarial de esa provincia.
Mediante una nota de prensa, el ejecutivo agregó que el 83 % de los proveedores del consorcio son locales, lo que fortalece la cadena de valor y el movimiento económico de la zona.
- En materia de formación, García resaltó que la Fundación Central Barahona, brazo social del CAC, desarrolla junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) programas dirigidos principalmente a residentes de comunidades cañeras.
Aseguró que la iniciativa ha beneficiado a 4,282 personas y permitido la entrega de 473 certificados en áreas como mecánica, informática, soldadura, idiomas, enfermería, farmacia y repostería. Además, la fundación ofrece becas universitarias y desarrolla programas educativos, deportivos y comunitarios.