Consorcio azucarero cosecha 748 mil toneladas de caña y destaca inversiones en mecanización

El Consorcio Azucarero Central (CAC) Barahona informó este miércoles que estableció un nuevo récord durante la zafra 2025-2026, al cosechar 748 mil toneladas de caña propia y producir 81 mil 124 toneladas de azúcar crema.

El gerente administrativo del CAC, José Antonio García, atribuyó los resultados a las inversiones en tecnología, especialmente en la mecanización del corte, el riego por goteo y la renovación de los campos cañaverales. Precisó que la caña alcanzó un rendimiento industrial de 10.85 %.

García indicó que la empresa tiene previsto superar el 75 % de mecanización de la cosecha durante la zafra 2026-2027, como parte de su estrategia para aumentar y optimizar la producción.

Impacto social y económico

Asimismo, destacó el impacto económico y laboral del consorcio en la región Enriquillo. Según explicó, el CAC emplea a 1,850 personas de la región Sur, de las cuales el 71 % es oriundo de Barahona, y su nómina anual asciende a RD$1,040 millones, equivalente a cerca del 30 % de la masa salarial de esa provincia.

Mediante una nota de prensa, el ejecutivo agregó que el 83 % de los proveedores del consorcio son locales, lo que fortalece la cadena de valor y el movimiento económico de la zona.

En materia de formación, García resaltó que la Fundación Central Barahona, brazo social del CAC, desarrolla junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) programas dirigidos principalmente a residentes de comunidades cañeras.

Aseguró que la iniciativa ha beneficiado a 4,282 personas y permitido la entrega de 473 certificados en áreas como mecánica, informática, soldadura, idiomas, enfermería, farmacia y repostería. Además, la fundación ofrece becas universitarias y desarrolla programas educativos, deportivos y comunitarios.

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