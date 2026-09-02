Plantean que las AFP puedan invertir fondos en instrumentos en el extranjero

El economista Raúl Hernández durante un encuentro organizado por la AFP Crecer. ( CEDIDA POR AFP CRECER )

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) deberían tener la posibilidad de invertir una parte de los recursos de los trabajadores de la República Dominicana en instrumentos en el extranjero, como parte de un proceso de diversificación y de protección para mitigar posibles riesgos internos.

Así lo planteó este miércoles el director técnico de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp), Raúl Hernández, quien precisó que con los recursos que administran las AFP pudiera, inicialmente, invertirse en bonos del tesoro del Gobierno estadounidense y en índices empresariales, aunque aclaró que de tomarse esa propuesta debería hacerse de forma gradual.

"La diversificación hacia afuera puede ser algo preocupante si uno piensa en muchos recursos y si sale, en gran medida, a buscar dólares, lo que puede presionar el tipo de cambio. Entonces aquí la discusión es cómo hacerlo y creo que la gradualidad es el elemento principal", explicó Hernández.

Y agregó que "no hay que invertir un monto significativo de un momento a otro, sino ir incorporando un límite, creciente en el tiempo, que pueda ser absorbido por la demanda y la oferta de dólares del mercado".

Al hablar durante un encuentro organizado por la AFP Crecer, el también economista afirmó que la diversificación de las inversiones de los recursos de los trabajadores permite que cuando ocurra algo, previsto o no, estos tengan la capacidad de poder mitigarlo con las otras partes del portafolio.

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"La República Dominicana es el único país que tiene cero por ciento invertido en el resto del mundo. Sin embargo, en el tenor de diversificar las inversiones, tener algo más de cero en otros mercados es importante. En el momento el que se materialice un riesgo, interno, ese componente internacional nos va a permitir equilibrar nuestras inversiones", recalcó.

Renta variable

De igual forma, Raúl Hernández llamó a incentivar los instrumentos de renta variable en el mercado de valores.

"Este es el país que menos participación en renta variable tiene, con excepción de un fondo panameño. La renta variable es de las formas en que más crece el patrimonio. Nos falta renta variable", manifestó el ejecutivo de la Adafp.

AFP Crecer

Durante un encuentro para presentar su memoria correspondiente a 2025, AFP Crecer informó que el patrimonio administrado por la empresa superó los 300,000 millones de pesos, luego de registrar un crecimiento superior a los 40,000 millones e incorporar a más de 46,000 nuevos cotizantes y alcanzó una participación de mercado de un 26 %.

Rita Plá, gerente general de la administradora de pensiones, destacó que la empresa finalizó el año pasado con 1.5 millones de afiliados, convirtiéndose en la segunda AFP del país, y entregó 15,325 pensiones.

Plá resaltó que, durante el 2025, a través de la iniciativa "Te estamos buscando", AFP Crecer contactó a 1,742 familias y entregó 594 millones de pesos en beneficios pendientes de reclamación.