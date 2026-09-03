La Cámara Americana y el BHD acercan las mipymes a las grandes empresas

De izquierda a derecha: William Malamud, Steven Puig, Julio Brache, Francesca Rainieri, Josefina González y Alexander Schad. ( ENVIADA POR LA AMCHAMDR )

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), en alianza con el Banco BHD, celebró la séptima edición de su rueda de negocios, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), facilitar nuevas conexiones comerciales y acercarlas a compañías de mayor escala.

Durante el evento el vicepresidente ejecutivo de AmchamDR, William Malamud, afirmó que el evento representa una plataforma para convertir conexiones en oportunidades reales, ya que al acercar a las mipymes a grandes compañías líderes se fortalecen cadenas de valor y se contribuye a un crecimiento más sostenible para el país.

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, dijo que la entidad bancaria acompaña a las mipymes con propuestas financieras y con conocimiento, herramientas y conexiones que les permiten avanzar hacia su siguiente nivel de desarrollo.

El vicepresidente de Grupo Rica, Julio Brache, compartió experiencias y aprendizajes vinculados al proceso de crecimiento y transformación empresarial, así como a la capacidad de adaptación necesaria para enfrentar distintos retos del entorno de negocios.

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Según un comunicado, a través de esta iniciativa, AmchamDR procura contribuir a reducir las barreras de acceso que enfrentan empresas de menor escala para conectar con organizaciones consolidadas, ampliar sus mercados y fortalecer su participación en cadenas de valor.

Alianzas estratégicas

Esta edición marca el cuarto año consecutivo de colaboración entre ambas entidades, a través de su programa "Open para pymes", una alianza que permite ampliar el alcance de la iniciativa y fortalecer su propuesta de valor para el ecosistema empresarial dominicano.

La rueda de negocios cuenta con el respaldo de las empresas que integran el Círculo Élite Amchamdr: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, Inicia, AES, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro, Banco Santa Cruz y la Cervecería Nacional Dominicana.