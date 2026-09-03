Presidente de Grupo SID apunta al capital humano para que RD pueda elevar su competitividad

La capacidad de la República Dominicana para sostener su transformación productiva y elevar su competitividad dependerá, en buena medida, de las personas que sea capaz de formar. Pero el desafío va más allá de preparar técnicos con conocimientos específicos: exige desarrollar profesionales con capacidad de aprender continuamente, criterio para tomar decisiones y disposición para actuar.

Así lo advirtió Ligia Bonetti, presidente ejecutiva de Grupo SID, quien puntualizó que uno de los principales desafíos del sector productivo es la creciente distancia entre la velocidad a la que cambian las empresas y la capacidad de formación y adaptación del talento que necesitan.

Durante su participación en el panel "La agroindustria y el comercio en el desarrollo nacional: ¿cuáles son las competencias clave del profesional técnico y gerencial que necesitamos?", junto a Mercedes Ramos, presidente del Consejo de Grupo Ramos, Bonetti indicó que las organizaciones ya no pueden concentrarse únicamente en lo que una persona sabe en un momento determinado. El conocimiento técnico, señaló, tiene una vida útil cada vez más corta frente a la velocidad de los cambios.

Durante el evento, realizado en el marco del XXVIII encuentro de líderes del sector agropecuario, la empresaria declaró que "cada vez me interesa menos contratar solamente conocimiento. Me interesa contratar capacidad de aprender, criterio para decidir y voluntad para actuar".

Destacó, además, que algunas de las brechas más importantes que enfrenta el sector productivo no son exclusivamente técnicas, citando la concentración, la atención al detalle, la capacidad para establecer prioridades, la disciplina y la consistencia entre los factores determinantes para el desempeño de las operaciones.

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"Tenemos que recuperar el valor de hacer bien las cosas pequeñas", señaló al referirse a la importancia de estas capacidades en sectores como la agroindustria, la manufactura y las operaciones.

Distancia entre teoría y práctica

Bonetti sostuvo también que persiste una distancia importante entre la teoría y la práctica. Por esta razón, destacó la necesidad de ampliar los modelos de formación dual, las prácticas profesionales y las experiencias que permitan una exposición temprana a la realidad del mundo laboral.

"El gran desafío no es solamente formar más personas, sino formar las personas que el aparato productivo realmente necesita. Academia y empresa no pueden trabajar a velocidades diferentes", afirmó.

Bonetti subrayó que la capacitación debe ser entendida como una inversión y no como un gasto, particularmente en un entorno donde las empresas no pueden controlar todos los cambios que impactan sus operaciones, pero sí pueden decidir cómo preparar a sus equipos para enfrentarlos.

"No necesitamos que todos sepan de todo; necesitamos que cada uno entienda cómo lo que hace impacta el todo", expresó.

Desde su perspectiva, comprender la relación entre el campo, la industria, la operación, los costos y el consumidor es fundamental para tomar mejores decisiones y elevar la productividad.

Bonetti llamó a fortalecer la colaboración entre las empresas, la academia y el Estado para anticipar las competencias que demandará el mercado laboral y acercar la formación a la realidad del trabajo.