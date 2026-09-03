Buscan transformar pequeños negocios de la región Enriquillo con capacitación y asistencia técnica

El director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, y el rector de Ucatea, reverendo padre Marco Antonio Pérez Pérez. ( CEDIDA )

Emprendedores y microempresarios de la región Enriquillo podrán tener acceso a nuevas oportunidades de capacitación, educación financiera y asistencia técnica, luego de que la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba) y el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) acordaran trabajar de manera conjunta para fortalecer sus negocios.

La alianza fue formalizada mediante un convenio de colaboración firmado por el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, y el rector de Ucateba, reverendo padre Marco Antonio Pérez Pérez, durante un acto celebrado en la sede de la universidad.

El objetivo es desarrollar programas que ayuden a los emprendedores a mejorar la administración de sus negocios, fortalecer sus conocimientos financieros y aumentar sus capacidades para convertir sus iniciativas en actividades productivas sostenibles.

Gómez Mazara señaló una de las principales dificultades que, a su juicio, enfrentan los pequeños negocios: la falta de preparación para administrarlos.

"Los emprendimientos fallan fundamentalmente porque la gente no sabe manejar efectivamente el negocio", afirmó.

El funcionario sostuvo que Promipyme necesita el respaldo de las universidades para llevar formación y conocimientos a los emprendedores, al considerar que estos constituyen una parte esencial del tejido productivo del país.

"Necesitamos de la academia para que nos apoye educando a los microempresarios y emprendedores", agregó.

El convenio también contempla fortalecer el ecosistema de emprendimiento en la región mediante formación continua, asistencia técnica y acciones dirigidas a mejorar las capacidades empresariales de quienes desarrollan actividades comerciales y productivas.

Academia se involucra en desarrollo económico

Para el rector de Ucateba, Marco Antonio Pérez Pérez, la universidad no debe limitarse a formar profesionales dentro de las aulas, sino que también debe poner sus conocimientos y recursos humanos al servicio de las comunidades.

Consideró que el acuerdo permitirá conectar la formación académica con las necesidades reales de emprendedores y microempresarios, proporcionándoles herramientas para mejorar sus proyectos y generar nuevas oportunidades económicas.

Pérez Pérez destacó que el vínculo con Promipyme abre una vía para que el conocimiento llegue directamente a los sectores que dinamizan la economía de la región sur.

Durante la firma estuvieron presentes el senador de Barahona, Moisés Ayala, además de autoridades académicas de Ucateba y funcionarios de Promipyme.

Entre los representantes de la universidad participaron Ruddy Medina Calderón, Yohanna A. Urbáez Castro, el padre Nico Saint Louis, Wellintong Omar Sánchez, Solimar Betances Matos y Jhanfri Darinel Féliz Gómez.

Por Promipyme participaron Osiris Marchena, Ángel Ubiera, Carmen Franjul, Tamara Virginia Vásquez Sosa y el director regional de la institución en Barahona, Andrés Altuna Tezanos.