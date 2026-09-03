República Dominicana acumula déficit comercial de US$27,755 millones con China en siete años

Interior de una tienda de productos chinos en La Romana. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La República Dominicana acumuló un déficit comercial de 27,755 millones de dólares con la República Popular China entre 2019 y 2025, período durante el cual las importaciones procedentes del gigante asiático crecieron considerablemente mientras las exportaciones dominicanas hacia ese mercado permanecieron prácticamente estancadas.

De acuerdo con datos de ProDominicana analizados por el politólogo e internacionalista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Juan González, durante esos siete años el país exportó mercancías hacia China por apenas 1,852 millones de dólares, frente a importaciones que alcanzaron los 29,607 millones de dólares.

Las cifras reflejan una marcada brecha en las relaciones comerciales entre ambos países, que establecieron vínculos diplomáticos en 2018 con expectativas de incrementar los intercambios económicos, las inversiones y el flujo de visitantes chinos hacia República Dominicana.

Solamente durante 2025, las compras dominicanas de bienes procedentes de China ascendieron a 5,381 millones de dólares, mientras las exportaciones nacionales hacia ese mercado se situaron en apenas 309 millones de dólares.

Según González, esa diferencia evidencia un déficit equivalente a cerca del 95 % del intercambio comercial bilateral registrado durante ese año.

Exportaciones permanecen prácticamente estancadas

El internacionalista señaló que uno de los aspectos más significativos de las estadísticas es el reducido crecimiento experimentado por las exportaciones dominicanas hacia China durante el período analizado.

En 2019, República Dominicana exportó al mercado chino aproximadamente 275 millones de dólares, mientras que seis años después, en 2025, la cifra apenas había aumentado hasta 309 millones de dólares.

El comportamiento de las importaciones fue considerablemente diferente. Las compras realizadas por República Dominicana a China pasaron de 3,064 millones de dólares en 2019 a más de 5,300 millones de dólares en 2025.

"Se presentó al gigante asiático como una oportunidad para que el país aumentara sus exportaciones y como fuente de un importante flujo de turistas hacia nuestras playas, algo que todavía se espera", manifestó González.

El analista consideró que las expectativas comerciales planteadas alrededor de China cuando ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 2018 todavía no se han materializado en los niveles esperados.

China es segundo proveedor, pero séptimo destino de exportaciones

Las estadísticas muestran igualmente una diferencia significativa entre la importancia de China como proveedor de mercancías y su posición como comprador de productos dominicanos.

China ocupa un distante séptimo lugar entre los destinos de las exportaciones totales dominicanas, por detrás de mercados como Estados Unidos, con alrededor de 7,100 millones de dólares; India, con 1,600 millones de dólares; Haití, con 1,165 millones de dólares, y Canadá, con 757 millones de dólares, entre otros.

La situación se invierte cuando se observan las importaciones

China se ha consolidado como el segundo principal mercado de origen de las mercancías importadas por República Dominicana, solamente superado por Estados Unidos.

Esta realidad refleja la creciente presencia de productos chinos en el mercado dominicano, al tiempo que las empresas nacionales continúan enfrentando dificultades para incrementar sus ventas hacia la segunda economía más grande del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/screenshot-2026-08-27-164441-76720bc9-94d80c96.png Mercancía en una tienda china en Higüey. (DIARIO LIBRE/PATRICIA HEREDIA)

Turismo chino sigue teniendo participación limitada

González señaló que el desequilibrio también puede observarse en el intercambio de servicios, particularmente en el turismo.

Durante 2025 llegaron a República Dominicana alrededor de 28,000 visitantes procedentes de China, de acuerdo con estadísticas del Banco Central.

La cantidad representa una participación reducida dentro de los 11.6 millones de llegadas de visitantes registradas por República Dominicana durante ese año.

El incremento significativo del turismo chino fue precisamente una de las expectativas generadas después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Santo Domingo y Pekín.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/cad6e082-dc73-4029-bc20-f2184ac42b9d-ff1072ff.jpg El politólogo Juan González. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Contraste con relación económica con Estados Unidos

El análisis contrasta las cifras correspondientes a China con el peso que mantiene Estados Unidos dentro de la economía dominicana.

Durante el pasado año, el flujo consolidado de recursos provenientes de Estados Unidos por concepto de remesas, exportaciones, turismo e inversión extranjera directa superó los 23,500 millones de dólares, según los datos citados por González.

Ese volumen de recursos convierte al mercado estadounidense en un socio económico estructural para República Dominicana, debido a su participación simultánea en diferentes áreas fundamentales de la economía nacional.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones dominicanas, además de una de las principales fuentes de turistas, remesas e inversión extranjera.

Advierte sobre impacto para las zonas francas

El politólogo e internacionalista llamó también la atención sobre los posibles efectos que el crecimiento de las importaciones chinas puede generar sobre determinados sectores productivos nacionales.

Entre ellos identificó particularmente a las zonas francas, consideradas uno de los motores estratégicos de la economía dominicana.

Este sector concentra aproximadamente dos terceras partes de las exportaciones dominicanas de bienes y constituye, además, una de las principales fuentes de empleos formales del país.

González planteó que tanto las autoridades como las asociaciones vinculadas a las zonas francas deberían estudiar mecanismos destinados a proteger la estructura productiva frente a la entrada masiva de determinados componentes o materias primas procedentes de China que puedan afectar la competitividad de las empresas instaladas en territorio dominicano.

El analista consideró necesario que las relaciones económicas entre Santo Domingo y Pekín evolucionen hacia un esquema que permita aumentar las exportaciones nacionales y disminuir la marcada diferencia existente entre compras y ventas.

"Resulta imperativo avanzar hacia un intercambio más equitativo. El abismal déficit comercial con China presiona severamente la balanza de pagos de la República Dominicana, y esta situación debe ser gestionada por las autoridades ante Pekín para lograr un intercambio comercial más fructífero entre ambos países", concluyó González.