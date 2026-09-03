La formación técnico-profesional impulsa el desarrollo comercial e industrial del país

Panel este 3 de septiembre de 2026 en el XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, donde participaron las empresarias Ligia Bonetti y Mercedes Ramos junto a Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAC. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

La formación técnico-profesional representa una oportunidad estratégica para responder a las necesidades de capital humano de los sectores productivos y ampliar las posibilidades de inserción y crecimiento laboral de las personas, especialmente en las áreas del comercio y la industria.

Las empresarias Ligia Bonetti y Mercedes Ramos coincidieron, durante un panel celebrado en el marco del XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, en que la capacitación debe mantener una estrecha conexión con los procesos y requerimientos de las empresas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/chatgpt-image-3-sept-2026-081413-pm-db7fa57d.png Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID, este 3 de septiembre de 2026 en el XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/9f897a75-e94a-4737-b4d2-9fc77a8d15bb-49b0be59.png Mercedes Ramos, presidenta del Consejo de Grupo Ramos, este 3 de septiembre de 2026 en el XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) ‹ >

Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID, destacó que una educación efectiva debe preparar a las personas para comprender cómo funciona la organización y cuál es el impacto de sus funciones dentro de ella.

"Cuando una persona se prepara en cualquiera de las áreas, no puede ser ajena al resto de los procesos que tiene la empresa. Tiene que conocer esos procesos, saber en qué parte incide, para que verdaderamente pueda hacer un trabajo excelente", afirmó.

Mercedes Ramos, presidenta del Consejo de Grupo Ramos, también valoró el aporte de la formación técnico-profesional y consideró que el país tiene una oportunidad para continuar fortaleciendo este tipo de enseñanza.

"Quizás vivimos en un país donde todos queremos ser profesionales y tener una maestría, y de repente pareciera que en la parte de la capacitación técnica puede existir oportunidad de todavía seguir fortaleciendo esa formación", expresó.

Ramos destacó que la capacitación técnica puede abrir oportunidades no solo para incorporarse al mercado laboral, sino también para continuar desarrollándose profesionalmente o emprender.

El panel formó parte del XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), del 2 al 4 de septiembre, que se celebra en Bávaro, provincia La Altagracia.

Impulsar la producción agrícola local

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/984d31e9-29d2-445d-9484-22e68346a20d-ac862bba.png Firma de convenio entre la JAD y el Grupo Ramos este 3 de septiembre de 2026 en el XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ)

Previo a esta actividad, el Grupo Ramos y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) formalizaron una alianza estratégica para fortalecer la producción y comercialización agropecuaria nacional mediante una mayor articulación entre los productores locales y las necesidades de abastecimiento del retail o comercio minorista.

Como parte de la alianza, la JAD pondrá a disposición de los proveedores locales asistencia técnica directa en finca y los servicios de sus laboratorios agrícolas para la realización de análisis de suelos, agua de riego, microbiológicos y de inocuidad, contribuyendo al cumplimiento de los estándares requeridos por el comercio moderno.

Asimismo, ambas organizaciones desarrollarán programas orientados a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de las comunidades rurales dominicanas, además de impulsar la generación conjunta de estadísticas y estudios de mercado relacionados con la cadena agroalimentaria.

La JAD también coordinará programas de asistencia técnica directa en finca y proveerá capacitaciones para elevar las capacidades de los productores asociados, mientras que Grupo Ramos realizará evaluaciones periódicas para acompañarlos en el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por el retail.

Esta alianza forma parte del propósito de Grupo Ramos "Mejoramos Vidas", con énfasis en el fortalecimiento de la asociatividad, la innovación en el campo, el emprendimiento agrícola femenino y el relevo generacional del campo dominicano.

"Esta iniciativa no solo asegura condiciones de compra estables para los pequeños agricultores, sino que también contribuye a que la producción agropecuaria local responda mejor a las necesidades de los consumidores en nuestros supermercados. Al conectar la planificación de los productores con la demanda real, promovemos un abastecimiento más eficiente, fresco y sostenible", afirmó Iván Mejía Alberty, presidente ejecutivo de Grupo Ramos.

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