Presidente de Humano proyecta renacer del seguro de vida tras eliminarse impuesto

Eduardo Cruz, presidente de Humano Seguros, y Carlos Mitnik, vicepresidente y gerente general. ( CEDIDA POR HUMANO SEGUROS )

El presidente de Humano Seguros, Eduardo Cruz, estimó que uno de los ramos de seguros que más va a crecer en el mercado dominicano será el de vida, luego de que fuera eliminado en el plan anticrisis, de forma gradual, el impuesto establecido a la prima de ese tipo de póliza.

Cruz, quien calificó la medida de reducir de forma escalonada el impuesto selectivo al consumo para la prima de seguros de vida hasta su posterior eliminación en 2029 como una de las mejores decisiones fiscales tomadas en el país, sostuvo que ese ramo desapareció luego de que se estableciera ese tributo.

"En los años 80 el vendedor de seguros era el de seguro de vida. Eso desapareció porque nadie iba a pagar un 16 % de impuestos sobre una prima de seguro de vida. Yo estimo que es una de las industrias que más va a crecer, el negocio de vehículos también", proyectó.

El ejecutivo habló durante la presentación a representantes de medios de comunicación de Carlos Mitnik como nuevo vicepresidente y gerente general de Humanos Seguros.

Durante el encuentro, celebrado este jueves, el presidente de la aseguradora destacó los resultados financieros obtenidos por la compañía en los últimos cinco años, entre ellos un crecimiento de un 104 % de las ventas, equivalente a 26,472 millones de pesos.

La empresa posee un patrimonio que supera los 10,000 millones de pesos y presentó un incremento de sus activos de un 152 %, cifra que representa 19,026 millones.

Accidentes

La compañía aseguradora reveló que paga, en promedio, 100 millones de pesos cada mes en la cobertura de daños por accidentes de tránsito, tanto a clientes como a terceros, una cifra que según señalaron ha estado en aumento en los últimos años.