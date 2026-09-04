Abancord confía en que Cedeño Brea dé continuidad a avances en supervisión financiera

Enmanuel Cedeño Brea, superintendente de Bancos. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) felicitó a Enmanuel Cedeño Brea por su designación como superintendente de Bancos de la República Dominicana y calificó la decisión como una señal de continuidad y respeto al rigor técnico que ha caracterizado a la supervisión financiera nacional en los últimos años.

Cedeño Brea llega al cargo tras una trayectoria construida dentro de la superintendencia, donde ocupó responsabilidades como la subgerencia de Regulación e Innovación y, más reciente, la asesoría general del despacho del superintendente.

Esa experiencia se combina con una formación académica en áreas afines a la banca y la regulación financiera, lo que le confiere una lectura técnica y precisa del sistema que ahora está llamado a dirigir, señala una nota de prensa de la Abancord.

"La designación de Enmanuel Cedeño Brea es una decisión acertada porque reconoce a alguien que fue parte activa de la transformación que vivió la superintendencia en los últimos seis años. No llega a aprender el sistema: llega a continuarlo", afirmó Cristina De Castro, presidenta de Abancord.

Supervisión modernizada

De Castro subrayó que la gestión de Alejandro Fernández, superintendente saliente, dejó una supervisión modernizada, con avances sustantivos en el marco regulatorio y en los procesos de inclusión financiera.

"Bajo su liderazgo, la superintendencia se convirtió en un organismo más técnico, más cercano al sector regulado y más alineado con los estándares internacionales de supervisión. Ese legado no se pierde: se traspasa a alguien que ayudó a construirlo", agregó.

Para Abancord, la continuidad de ese proceso es un elemento central en un momento en que el sistema financiero dominicano enfrenta una agenda de innovación, digitalización e inclusión que exige estabilidad institucional y criterio técnico.

La entidad gremial expresó su disposición a mantener una relación de diálogo abierto con la nueva gestión, en la misma línea de cercanía con los sectores regulados que ha marcado a la Superintendencia en el período reciente.