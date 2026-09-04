Empresas de telecomunicaciones piden diálogo para nueva legislación en medio de cambios

Wendy Rodríguez (i), Claudia García (c) y Robinson Peña (d) durante la visita de la comisión del Comtec a Diario Libre. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) pidió este viernes que la revisión de la Ley General de Telecomunicaciones, que se promueve desde el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), se realice mediante un proceso amplio de diálogo con las empresas que operan, invierten y desarrollan infraestructura en República Dominicana.

La organización consideró fundamental que la discusión incorpore la experiencia acumulada durante décadas por los actores del sector y permita evaluar con rigor el impacto que tendrán las nuevas disposiciones sobre la competencia, las inversiones, la conectividad y la calidad de los servicios.

El planteamiento de Comtec se produce en momentos de importantes movimientos en el mercado dominicano de las telecomunicaciones, marcado por la próxima entrada de la empresa vietnamita Viettel como nuevo operador y por el impulso del Indotel a una nueva legislación para sustituir el marco vigente desde 1998.

El Indotel puso recientemente a disposición de la ciudadanía el borrador del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad, que posteriormente deberá recorrer un proceso de discusión antes de su eventual sometimiento al Congreso Nacional.

La reforma coincide con la política promovida por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quien ha planteado como uno de sus objetivos aumentar la competencia dentro del mercado de las telecomunicaciones y generar mejores condiciones para los usuarios.

Ese proceso tuvo uno de sus pasos principales en agosto, cuando el Indotel adjudicó a Viettel 240 megahercios de espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz y 3.6 GHz, facilitando así la incorporación de un nuevo competidor al mercado dominicano.

Gómez Mazara ha defendido que una mayor competencia debe traducirse en mejores servicios y precios más favorables para los consumidores.

Comtec pide participación

Claudia García, directora de Comtec, señaló que la modernización de la Ley representa una oportunidad para República Dominicana, pero consideró importante que las nuevas reglas sean construidas mediante el diálogo con los distintos actores involucrados.

Según García, las empresas que operan e invierten en las telecomunicaciones pueden aportar experiencia acumulada tanto a nivel local como internacional, además del conocimiento técnico necesario para contribuir a una legislación moderna, equilibrada y sostenible.

La ejecutiva sostuvo que actualmente no existen circunstancias que obliguen a introducir cambios de manera urgente, por lo que entiende que existe la oportunidad de desarrollar el proceso de revisión con el mayor rigor posible.

Comtec destacó que las telecomunicaciones constituyen una infraestructura esencial para el desarrollo económico y social y que sus redes sustentan actividades como estudiar, trabajar, realizar operaciones comerciales y financieras, acceder a servicios públicos y mantener conectada a la población.

La asociación advirtió que las decisiones contenidas en la nueva legislación trascenderán a las propias empresas y tendrán incidencia sobre la conectividad, la experiencia de los usuarios, la competencia y las inversiones necesarias para mantener y ampliar las redes.

Competencia y seguridad jurídica

La organización sostuvo que el nuevo marco regulatorio debe garantizar condiciones de competencia justa y equitativa, mediante reglas claras y conocidas por todos los participantes del mercado.

Asimismo, planteó la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la predictibilidad como mecanismos para atraer nuevos capitales y generar confianza entre las empresas que ya mantienen inversiones en República Dominicana.

Para Comtec, atraer nuevos participantes y preservar las inversiones existentes deben ser objetivos complementarios dentro de la transformación del mercado.

La posición adquiere especial relevancia por los cambios recientes en el sector. Comtec ya había intervenido en la discusión sobre la Licitación Pública Internacional INDOTEL/LPI-001-2026 al interponer un recurso de reconsideración contra la resolución que aprobó el pliego y convocó el proceso para adjudicar concesiones y frecuencias del espectro radioeléctrico.

Fue precisamente ese proceso el que posteriormente concluyó con la adjudicación de espectro a Viettel y abrió la puerta a su entrada al mercado dominicano.

Ahora, mientras el Gobierno prepara nuevas reglas para las telecomunicaciones y aumenta el número de competidores, Comtec procura que las empresas que actualmente operan en el país tengan participación directa en la definición del marco que regirá al sector durante los próximos años.