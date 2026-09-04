Tecnología y turismo, entre sectores con menos rotación laboral en República Dominicana

Natalia Vásquez (izq.) y Mónica Flores Barragán (der.) durante un encuentro con la prensa para explicar las nuevas tendencias del talento humano en las empresas. ( DIARIO LIBRE/IRMGARD DE LA CRUZ )

Frente a un ecosistema empresarial en que la rotación laboral se hace cada vez más frecuente entre las generaciones jóvenes, las empresas de tecnología y turismo muestran una mejor retención de su personal en la República Dominicana.

La gerente país de ManpowerGroup en la República Dominicana, Natalia Vásquez, aseguró que la rotación de las empresas vinculadas al sector tecnológico es "muy baja", debido a que suelen ser multinacionales que dedican entre 18 a 24 meses a analizar el mercado local antes de operar.

Al necesitar de un personal altamente especializado, las organizaciones se aseguran de no solo captar empleados que califiquen a sus requerimientos, sino de diseñar puestos de trabajo que satisfagan las expectativas de los empleados hoy día, como horarios flexibles, formación continua y condiciones de bienestar a las que comúnmente se les llama "salario emocional".

En el caso del turismo, una industria de alto encadenamiento productivo y clave para la atracción de inversión extranjera –y por ende, de nuevas oportunidades laborales–, la rotación laboral oscila entre un 25 % y un 30 %.

"A medida que se vayan desarrollando proyectos, tanto en el sur como en el caso de Punta Bergantín en Puerto Plata, nosotros vamos a ir viendo cómo vamos a tener menos migración hacia la ciudad, porque el talento estará encontrando oportunidades en sus propias comunidades y es ahí donde verdaderamente generamos valor como empleadores", observó Vásquez, representante en el país de una compañía que se especializa en el reclutamiento de talento humano a nivel global.

Recordó que la cadena de valor del turismo va mucho más allá de quienes atienden en los hoteles y comprende a todos cuanto trabajan dentro de las industrias de alimentos y bebidas, transporte, limpieza, entre muchas otros servicios ofrecidos.

BPO y comercios

Otros segmentos del país, como empresas de centros de llamadas y de tercerización de procesos (BPO, por sus siglas en inglés), presentan tasas de rotación que oscilan entre un 30 % y un 40 %.

Los puestos de trabajo en las áreas comerciales y de ventas figuran entre las más difíciles de cubrir por sus elevados niveles de rotación, independientemente de la actividad económica de la compañía.

"El personal de ventas tiene que sentirse muy identificado con la empresa para permanecer con ella", señaló Vásquez, quien indicó que ManpowerGroup trabaja actualmente con más de 100 clientes en el país en reclutamiento masivo, capacitación del personal, educación continuada y tercerización en múltiples áreas, entre ellas transporte y logística, banca y servicio al cliente.

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Cambian los paradigmas

La movilidad de los trabajadores supone un reto para las empresas, sobre todo en la República Dominicana, donde la tasa de informalidad sigue siendo elevada, oscilando el 54.1 % al primer trimestre del 2026, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Vásquez recordó que, de los 5.2 millones de personas ocupadas, apenas 2.5 millones cuentan con empleos formales, con sectores críticos como la agricultura y la construcción (donde solo el 12 % y el 15 % de los empleos son formales, respectivamente) y otros que, por el contrario, tienen altos niveles de empleo regulado, como las industrias (70 %) y el magisterio (96 %).

Al respecto, la presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, Mónica Flores Barragán, explicó que las nuevas generaciones valoran la flexibilidad, el propósito y los valores que sostienen las empresas, las oportunidades de aprendizaje y el salario emocional mucho más que las remuneraciones o el recorrer una trayectoria dentro de la organización.

"Ya nadie espera 20 años a que le den la promoción", sostuvo Flores, al señalar que las compañías necesitan desarrollar planes que permitan mantener al personal motivado y ofrecerle nuevos retos. La ejecutiva planteó que las empresas también deben asumir que un trabajador puede permanecer "tres o cinco años", en lugar de desarrollar toda su carrera dentro de una misma organización.

Este cambio coincide con una escasez de talento que afecta al mercado internacional.

Para 2026, el 72 % de los empleadores a nivel mundial reportó dificultades para encontrar candidatos adecuados, porcentaje que se situó en 67 % en América Latina, según estudios de la compañía.

A esto se suman nuevas tendencias que cambian el ecosistema laboral, como:

Equipos de trabajo "superhíbridos": combinan empleados, freelancers, agentes de inteligencia artificial y equipos externos.

combinan empleados, freelancers, agentes de y equipos externos. Aprendizaje acelerado: obliga a actualizar habilidades y adquirir nuevas competencias de manera continua y rápida.

obliga a actualizar habilidades y adquirir nuevas competencias de manera continua y rápida. Normas laborales cambiantes: ganan peso la flexibilidad, el trabajo híbrido, el bienestar y el equilibrio entre vida y empleo.

ganan peso la flexibilidad, el trabajo híbrido, el bienestar y el equilibrio entre vida y empleo. Crisis de sucesión: las empresas enfrentan dificultades para encontrar relevos, debido al envejecimiento poblacional y a que los jóvenes permanecen menos tiempo en un mismo empleo.

Necesidades de contratación

En República Dominicana, la demanda de trabajadores empieza a extenderse fuera de Santo Domingo.

La firma asegura que actualmente identifica necesidades de contratación en las 31 provincias y el Distrito Nacional, vinculadas al desarrollo turístico, industrial y logístico en provincias como Pedernales, Barahona, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y San Francisco de Macorís.

Por ello, ambas ejecutivas coinciden en que el desarrollo de habilidades blandas y el desarrollo en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) serán cada vez más necesarias en el país.

A esto se suma la humanización de los flujos de trabajo ante el uso cada vez más extendido de la inteligencia artificial, la formación continua y los programas de educación continuada (que capaciten, guíen y capten al talento joven desde su salida al bachillerato hasta su inserción laboral formal).

"La rotación sigue siendo un tema que debemos de tomar en consideración, pero sí creo que el esfuerzo que está haciendo el sector privado por entender las necesidades de las nuevas generaciones ya está calando; lo estamos viendo sobre todo en la reestructuración de sectores como turismo, banca y logística", afirmó Vásquez.