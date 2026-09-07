Gobierno estudia regular los alquileres de corta duración tipo Airbnb

La información fue ofrecida por el presidente de la República, Luis Abinader ( SHUTTERSTOCK )

El Gobierno dominicano estudia establecer una regulación para los alquileres de corta duración que se ofrecen a través de plataformas como Airbnb, informó este lunes el presidente Luis Abinader.

La revelación la hizo el mandatario durante LA Agenda Semanal, al responder una pregunta sobre el impacto de los alquileres de corta estancia en el mercado de la vivienda.

“Se está estudiando como en todos los países y para regularlo también”, afirmó Abinader en referencia a las plataformas de alquiler de corta duración.

El presidente explicó que existe un creciente número de personas que adquieren apartamentos con el propósito de destinarlos a Airbnb u otras plataformas. A su juicio, este fenómeno puede incidir en los precios de las viviendas debido a que aumenta la demanda de apartamentos para fines de inversión.

Lo que ha dicho Airbnb

El tema ya había avanzado en otras instancias oficiales.

En julio pasado, Airbnb manifestó su respaldo a la propuesta del Ministerio de Turismo para crear un Registro Nacional de Hospedaje Turístico (Renatur), iniciativa que busca formalizar y registrar los alojamientos de corta estancia. La plataforma planteó, no obstante, que la regulación distinga entre los anfitriones residenciales y la operación hotelera tradicional.

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