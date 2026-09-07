Abinader dice que el Gobierno supervisa comercios chinos y revisa declaraciones en Aduanas

El presidente Luis Abinader durante LA Agenda Semanal del lunes 7 de septiembre de 2026 en el Palacio Nacional. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE RD )

El presidente Luis Abinader informó este lunes que el Gobierno mantiene bajo supervisión a empresas chinas dedicadas al comercio en República Dominicana y que las autoridades revisan las declaraciones realizadas ante Aduanas sobre mercancías importadas por algunos de esos negocios.

"Nosotros estamos supervisando, especialmente las que están en el comercio, para que cumplan con las leyes que existen en República Dominicana", afirmó el mandatario durante LA Agenda Semanal.

Abinader agregó que el Gobierno presta atención a los valores declarados en Aduanas debido a que ha detectado productos importados a precios inferiores a los registrados por suplidores tradicionales.

"También en la parte de la declaración en Aduanas de muchos de esos productos, estamos viendo cuál es la situación, porque son a precios por debajo de lo que importan otros productores tradicionales", señaló.

Las declaraciones surgieron después de que la comunicadora invitada Laura Castellanos, del Grupo Telemicro, preguntara al presidente sobre el peso que tiene China en el sistema de inversiones del país, la expansión de comercios de origen chino, la presencia de proveedores chinos en las redes de telecomunicaciones y las recientes medidas contra productos relacionados con prácticas de trabajo forzoso.

El Gobierno promulgó en julio el Decreto 502-26, que establece mecanismos para identificar y eventualmente impedir la entrada al país de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

La disposición faculta a la Dirección General de Aduanas a investigar importaciones y adoptar medidas que pueden incluir su prohibición o reexportación. El decreto no identifica específicamente a China ni establece restricciones generales contra productos procedentes de ese país.

Presencia en telecomunicaciones

Durante su respuesta, Abinader también abordó las preocupaciones de Estados Unidos sobre la participación de proveedores chinos en la infraestructura de telecomunicaciones dominicana.

"Los suplidores de redes chinos están ahora mismo en el 70-75 % de las compañías telefónicas del país", aseguró.

El porcentaje fue ofrecido por el mandatario y no figura desglosado en las estadísticas públicas disponibles del regulador.

Abinader señaló que Estados Unidos había advertido previamente sobre esa presencia y explicó que esos equipos ya estaban instalados desde antes.

El presidente defendió, en cambio, la entrada al mercado dominicano de la empresa vietnamita Viettel, ganadora de una reciente licitación de espectro radioeléctrico.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones adjudicó a Viettel 240 MHz de espectro por 20 años, distribuidos entre las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz y 3.6 GHz.

Abinader sostuvo que la llegada de un nuevo operador debe incrementar la competencia y contribuir a reducir precios y mejorar la calidad de los servicios.

"Creo que va a llevar competencia, competencia para que bajen los precios y mejoren la calidad a los dominicanos y dominicanas, que es lo que tenemos que nosotros buscar como interés nacional", manifestó.

El mandatario reiteró además que las telecomunicaciones en República Dominicana son, según las cifras manejadas por su Gobierno, aproximadamente 22 % más caras que el promedio de América Latina.

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Relaciones geopolíticas

Al abordar directamente la relación entre República Dominicana, China y Estados Unidos, Abinader dejó clara la posición geopolítica de su administración.

"Nosotros tenemos muy claro que nuestro aliado especial y estratégico es Estados Unidos, y estamos trabajando con ellos en todo aquello que pueda representar cualquier situación de seguridad nacional", afirmó.

El mandatario señaló al mismo tiempo que República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China.

Abinader destacó que el país no mantiene deuda pública con Pekín. Aseguró que República Dominicana es "el único país de Latinoamérica" con relaciones diplomáticas con China que se encuentra en esa situación.

"La República Dominicana es el único país de Latinoamérica que tiene relaciones con China que no tiene deuda pública con la República Popular China" Luis Abinader Presidente de la República “

El mensaje de Abinader establece así dos líneas paralelas: mantener relaciones comerciales con China y permitir la competencia de empresas asiáticas, pero reforzar la fiscalización de sus operaciones y preservar a Estados Unidos como principal aliado estratégico en asuntos vinculados con la seguridad nacional.