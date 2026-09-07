Tierras raras: lo que sabemos y lo que todavía no

Una de las zonas de Pedernales donde podrían encontrarse yacimientos de tierras raras. ( MARVIN DEL CID/DIARIO LIBRE )

En tiempos en que la tecnología avanza cada vez más y gana espacio en prácticamente todos los ámbitos de la vida, las tierras raras representan una apuesta para el futuro, debido a la importancia que tienen estos minerales para la fabricación de productos como teléfonos móviles, imanes permanentes, vehículos eléctricos y turbinas eólicas.

Ante las posibilidades de crecimiento económico que ofrecen estos 17 elementos químicos, República Dominicana comenzó su carrera exploratoria para determinar el potencial de estos recursos, al punto que ha generado el interés geopolítico de potencias como Estados Unidos y, recientemente de la Unión Europea.

Sin embargo, hasta el momento, el desarrollo de las tierras raras en el país se mantiene en una etapa de exploración y evaluación. Aunque existen estudios, indicios y estimaciones preliminares sobre su potencial, todavía no se cuenta con una explotación comercial de estos minerales.

El Gobierno espera que para finales de este año se pueda contar con una estimación más precisa de la cantidad de tierras raras presentes en República Dominicana, aunque el presidente Luis Abinader aseguró durante su sexta rendición de cuentas, el 27 de febrero de 2026, que el país cuenta con una reserva superior a 150 millones de toneladas.

Los inicios

Uno de los primeros pasos para la exploración de las tierras raras en el territorio nacional fue la creación de la Reserva Fiscal Minera Ávila, en Pedernales, mediante el Decreto 430-18, firmado por el entonces presidente Danilo Medina en el año 2018.

Según la disposición presidencial, la zona tiene una extensión superficial de 14,876.045 hectáreas e incluye varias secciones de la demarcación fronteriza, como Las Mercedes, La Altagracia, y Aguas Negras, así como los parajes Ávila, Bella Vista, Boca Tajón, Cabeza de Agua, Cabo Duarte, Canta La Rana, Colonia de Los Arroyos, Colonia Mencía, Don Juna, El Bambú y El Mogote.

Además, comprende Jarro Sucio, La Canoa, La Manigua, La Rosa, Los Corales, Los Maguitos, Pasu Sena, San Isidro, Sambu y Toro.

Gobierno crea una institución

Dando continuidad al proyecto y con el objetivo de fortalecer la estrategia minera del país, en agosto de 2024 el presidente Luis Abinader creó, mediante el Decreto 453-24, la Empresa Minera Dominicana (Emidom), de capital 100 % estatal.

El Gobierno planteó que la institución tendría un papel en la eventual explotación y procesamiento de estos minerales, al tiempo que destacó su potencial e importancia para la producción de tecnologías avanzadas, energías renovables y dispositivos electrónicos.

Investigaciones

Los depósitos de tierras raras identificados en República Dominicana están asociados principalmente a las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco. Así lo confirmó una investigación realizada por el doctor Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, financiada con fondos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), específicamente del proyecto MESCyT 2014-1B4-133. El estudio, además, reveló que los recursos de tierras raras en el país se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales, de edad Eoceno-Oligoceno. De acuerdo con la investigación, los depósitos de bauxitas son ricos en hierro y presentan un alto grado de lateritización, es decir, han sido afectados durante largos períodos por las lluvias y el clima tropical, un proceso que influye en la concentración y distribución de los minerales.

Mirada internacional

Con los anuncios y el inicio de las investigaciones, el proyecto de tierras raras en República Dominicana empezó a generar interés en países como Estados Unidos, que ha acompañado al Gobierno en parte de los trabajos de exploración en Pedernales.

Entre ese acompañamiento se destaca la asistencia brindada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de ese país en los trabajos de exploración y evaluación de recursos en la Reserva Fiscal Minera Ávila.

En el marco de su visita al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional en febrero del 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que esperan poder trabajar de manera conjunta con República Dominicana para el desarrollo de las tierras raras.

En ese sentido, el funcionario estadounidense enfatizó la importancia de esos recursos minerales para el desarrollo de tecnologías clave en los próximos años, incluidos los avances médicos y las telecomunicaciones.

Sostuvo, además, que Estados Unidos prefiere que el desarrollo de esas riquezas esté en manos de un aliado cercano, como es República Dominicana, en lugar de países que no compartan la misma afinidad política y geopolítica.

A Estados Unidos se sumó la Unión Europea, que recientemente firmó un acuerdo con el Gobierno para impulsar estudios científicos que permitan determinar el potencial de tierras raras, galio y escandio presentes en depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.

El convenio que incluye un financiamiento de 538,000 euros, establece que las investigaciones se realizarían bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.

Además, la iniciativa firmada entre el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó y el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, busca fortalecer el conocimiento científico sobre estos recursos minerales y las capacidades técnicas nacionales, antes de evaluar posibles proyectos relacionados con su aprovechamiento.

El tema continúa generando interés y debate en el país, aunque el proyecto aún no presenta avances concretos en materia comercial y permanece en una etapa de exploración y evaluación.